Секрет лотерейных выигрышей: нумерологиня посоветовала, как выбрать счастливые числа

Нумерология раскрыла секрет выигрыша в лотерею

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Ведущая британская нумерологиня Джейн Олтон поделилась секретами выбора выигрышных комбинаций для новой лотереи. Эксперт объяснила основные принципы взаимодействия с числами и рассказала о важности использования личных знаков для достижения желаемого успеха.

Об этом пишет LADbible.

Интуиция и связь со Вселенной

Джейн Олтон профессионально изучает влияние чисел и разнообразные энергетические потоки, которые невидимой нитью привязаны к каждой цифре в нашей жизни. Специалист объясняет, что абсолютно у всех людей есть определенные любимые паттерны и числа, к которым их постоянно тянет на подсознательном уровне. По ее словам, именно такие знаковые цифры и нужно использовать при заполнении лотерейных билетов для привлечения максимальной удачи.

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«Я говорю о происходящих закономерностях относительно чисел», — отметила нумерологиня в комментарии журналистам.

Экспертша добавила, что многие хорошо знают свой номер дома или дату рождения. Она советует всегда разрешать вселенной управлять этим сложным процессом выбора.

"Мы используем числа ежедневно, они являются священными символами и представляют энергии", - подчеркнула она.

Отказ от логики ради успеха

Согласно теории нумерологии, каждый человек рождается с уникальным набором обстоятельств, идеально созданных для выполнения его главной жизненной миссии. Вселенная постоянно окружает нас теми номерами, которые напрямую связаны с нашим истинным предназначением на этой планете.

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«Поэтому мой совет – слушайте свою интуицию», – подчеркнула Джейн Олтон.

Специалист призывает игроков никогда не пытаться исправить или рассчитать выигрышную комбинацию с помощью интеллекта или сложных математических формул. Она убеждена, что правильный выбор всегда должен резонировать именно с сердцем человека, а не с его холодным разумом. Если игроки научатся слушать свой внутренний голос, это станет огромным шагом в принятии правильных решений.

Напомним, нумерологи утверждают, что люди, рожденные в определенные даты, просто обречены быть богатыми , поскольку энергия некоторых чисел соответствует финансовому успеху.

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