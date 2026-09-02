Секрет маленького кармашка на джинсах раскрыт: что более 150 лет назад прятали в нём ковбои

Карман в джинсах / © Pixabay

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Крошечный кармашек внутри переднего кармана джинсов давно стал настолько привычной деталью одежды, что мало кто задумывается о его назначении. Она настолько мала, что сегодня туда обычно можно положить разве что несколько монет, однако изначально её создали вовсе не как декоративный элемент.

Как пишет издание Boredpanda, эта деталь появилась ещё в XIX веке и была предназначена для удовлетворения вполне конкретной потребности рабочих Американского Запада.

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Кармашек для часов

История этой небольшой детали уходит корнями в 1873 год, когда Ливай Страусс вместе с портным Джейкобом Дэвисом получил патент на конструкцию прочных рабочих брюк с металлическими заклепками. Одним из элементов дизайна стал узкий кармашек в верхней части основного переднего кармана.

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Её назначение сегодня может удивить: она была создана для карманных часов.

В XIX веке карманные часы были распространённым способом следить за временем. Их часто носили на цепочке, прикреплённой к жилету, однако во время тяжёлой физической работы часы могли повредиться или выпасть. Поэтому Страусс и Дэвис предложили сделать специальное отделение, достаточно узкое, чтобы часы надежно держались внутри.

Конструкцию дополнительно укрепили металлическими заклепками в местах, на которые приходилась наибольшая нагрузка. Это должно было предотвратить разрыв ткани во время работы.

От шахтеров и ковбоев до массового производства

Изначально джинсы вовсе не были модной одеждой. Их создавали в первую очередь для шахтеров, ковбоев, фермеров, железнодорожников и других рабочих, которым требовалась прочная одежда, способная выдерживать тяжелые условия труда.

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С 1890 года такая конструкция джинсов стала выпускаться серийно, и маленький кармашек стал неотъемлемой частью дизайна. На протяжении десятилетий она оставалась практически неизменной, хотя её размеры несколько уменьшились — примерно с 3,5 дюйма, или 9 сантиметров, до 3 дюймов, то есть около 7,5 сантиметра.

Когда карманные часы постепенно вышли из повседневного употребления, а на смену им пришли наручные часы, необходимость в специальном отделении фактически исчезла. Со временем его назначение изменилось, однако сама деталь осталась.

Сегодня производители рекомендуют использовать мини-карман для мелких предметов — монет, бальзама для губ, наушников и других небольших вещей. В 1950-х годах американские подростки, в частности представители молодёжной бунтарской культуры, использовали её для зажигалок, медиаторов и билетов в кино.

Почему джинсы стали синими

История загадочного кармашка тесно связана с историей самого денима. Согласно данным, приведенным Boredpanda, истоки современной джинсовой ткани уходят корнями во французский город Ним. Ещё в XVII веке местные ткачи, пытаясь воссоздать прочную хлопчатобумажную ткань, создали материал с характерным саржевым переплетением.

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Со временем за этой тканью закрепилось название «denim» — от французского de Nîmes, то есть «из Нима».

Деним приобрел свой характерный синий цвет благодаря индиго — одному из древнейших текстильных красителей. Его получали из листьев растений, а сам краситель происходил из Индии. Натуральное индиго было относительно экономичным способом окрашивания и со временем стало неотъемлемой частью классического образа джинсов.

Как Штраус и Дэвис создали джинсы

Ливай Страусс, уроженец Баварии, прибыл в Сан-Франциско в 1853 году, где вместе с братьями открыл магазин галантереи. Спустя два десятилетия его бизнес уже превратился в успешное предприятие.

Одним из клиентов Страусса был портной Джейкоб Дэвис, который получил заказ на пошив брюк для рабочего, способных выдержать тяжелый физический труд. Дэвис предложил использовать металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки на ткань и подал заявку на патент.

Когда изобретение стало пользоваться спросом, портному понадобился партнер для расширения производства. Он обратился к Страуссу, у которого покупал ткань. Так началось их сотрудничество, а в 1873 году они получили совместный патент на конструкцию, которая впоследствии стала основой современных джинсов.

От рабочей одежды до символа бунта

Популярность джинсов далеко не сразу вышла за пределы рабочей среды. На протяжении десятилетий их носили в первую очередь люди, которым требовалась прочная и практичная одежда.

Ситуация начала меняться в XX веке, в частности благодаря Голливуду. Ковбои в вестернах сделали джинсы частью популярной культуры, после чего они постепенно вошли в гардероб людей, не имевших никакого отношения к тяжелому физическому труду.

Со временем джинсы стали ещё и символом протеста. В 1960–1970-х годах их носили представители молодёжных субкультур, панк-рокеры и активисты.

По данным Boredpanda, джинсовая одежда играла важную роль и в движении за гражданские права в США: синюю одежду ассоциировали с солидарностью с рабочим классом. Именно поэтому на некоторых фотографиях Мартин Лютер Кинг-младший и Ральф Абернати во время протестов в Бирмингеме запечатлены в джинсах.

В последующие десятилетия джинсы претерпели множество модных трансформаций — от широких моделей до популярных skinny jeans, которые стали частью повседневного и праздничного гардероба.

При этом одна маленькая деталь пережила все эти изменения. Крошечный кармашек, который более 150 лет назад придумали для карманных часов ковбоя или шахтера, до сих пор пришивается к джинсам. Сегодня мало кто использует её по первоначальному назначению, однако именно она напоминает о временах, когда джинсы были прежде всего рабочей одеждой, а не модным элементом гардероба.

Напомним, что классический крем Nivea в синей баночке используют уже не одно десятилетие, ивокруг этого средства появилось немало мифов: ему приписывают способность разглаживать морщины, бороться с растяжками и даже заменять более дорогую косметику.

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