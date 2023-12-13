Секрет молодого вида: "умная" прическа для зрелых женщин, которая не требует много времени

Существует много способов "сбросить" несколько лет. Например, можно сменить гардероб, пойти к косметологу или перекрасить волосы. Но это требует усилий, а иногда и времени. А вот с помощью новой прически изменения во внешности можно заметить сразу.

Бритайский парикмахер Мэтт Фугейт считает, что одной из таких "умных" причесок является собранная коса. Он утверждает, что такой вариант укладки сразу омолаживает лицо.

Что нужно делать:

Сначала, начиная от левой стороны и до середины головы, заплетите обычную французскую косу. Важный момент, хотя вы плетете косу из левой, но должны быть вплетены в прическу все волосы. Когда дойдете до середины головы, соберите волосы в хвост. После этого доплетите волосы в простую косу из прямого хвоста. Из полученной простой косы спреть шишку и заколите ее с помощью шпилек.

Вы можете упростить такую прическу и вместо заплетания волос в простую косу сразу свернуть их в баранку.

Прическа, которая молодит / Фото: Unsplash

Мэтт Фугейт отмечает, что такая прическа не тяготит лицо, ведь волосы не висят с двух сторон. Также такие плетения всегда обладают "лифтинг-эффектом", так как слегка натягивают кожу.

Если же у вас средние или короткие волосы, стилист советует носить распущенные пряди. Короткая стрижка, по словам Мэтта, зрительно освежает лицо, делает его черты более яркими. При этом важно, чтобы волосы были достаточно густыми и крашеными.

Стилий рекомендует тем, у кого не хватает густоты, воспользоваться наращиванием. Тем более что сегодня его делают из качественных материалов, которые трудно отличить от натуральных локонов.

А вот длинные волосы в зрелом возрасте уходят не всем. Специалист утверждает, что оно может визуально извлекать черты лица, подчеркивая морщинки. А если вы хотите завить кудри, лучше запомнить несколько советов: делать большие локоны на стайлер или широкие бигуди или завивать локоны внутрь.

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