Как приготовить картофельное пюре.

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Кремовость пюре из картофеля зависит не только от щедрой порции масла или молока. Важно и то, в какой последовательности и при какой температуре они попадают в кастрюлю.

Об этом пишет венгерское издание Blikk .

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Какой картофель подходит для пюре

Все начинается с выбора картофеля. Повара рекомендуют брать для пюре мучнистый, кулинарный тип C картофеля, который после варки легко распадается. Тип B может быть компромиссом, а тип A лучше хранит форму и менее пригоден для такого гарнира.

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Но даже хорошо разваренный картофель легко можно сделать липким. Блендер высвобождает слишком много крахмала, поэтому для этого рецепта лучше использовать обычную ручную толкушку. Она здесь уместнее техники, которая должна облегчить работу.

Еще одна деталь — вода после варки. Когда ее тщательно слили, картофелю дают несколько минут постоять в открытой кастрюле. Излишняя влага испаряется — это помогает избежать водянистого пюре.

Когда добавлять масло и молоко

Главное правило: сначала вмешивают масло, а уже потом молоко. Картофель должен оставаться горячим, масло комнатной температуры, а молоко должно быть теплым. Холодные добавки охлаждают массу и затрудняют достижение гладкой консистенции. Масло не обязательно растапливать — его осторожно вмешивают в размятый картофель. Молоко постепенно вливают, чтобы довести пюре до желаемой густоты.

На 1 кг картофеля понадобятся 80–100 г сливочного масла, 150–200 мл молока, соль и щепотка мускатного ореха по вкусу. Здесь привычный набор продуктов — разница в том, как их сочетают.

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Пошаговый рецепт:

Очистите и вымойте картофель, нарежьте его примерно одинаковыми кусочками. Залейте прохладной водой, добавьте чайную ложку соли и отварите до мягкости. Проверьте ножом или вилкой — они должны легко входить в кусочки. Тщательно слейте воду и оставьте картофель на несколько минут без крышки, чтобы испарилась излишняя влага. Разомните горячий картофель ручной толкушкой, добавьте масло комнатной температуры и осторожно перемешайте. Постепенно влейте теплое молоко, перемешивая до желаемой консистенции. В конце добавьте соль по вкусу и щепотку мускатного ореха.

Мускатный орех подчеркнет масляный вкус. Также можно добавить измельченный зубчик чеснока, шнит-лук или зеленый лук.

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