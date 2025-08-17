Секрет обильного цветения пионов: сделайте с кустами простую вещь – результат вас удивит

Пионы. / © pixabay.com

Реклама

Пионы – украшение любого сада. Эти многолетние растения каждый год радуют своими цветами. Впрочем, бывает они цветут меньше, чем должны.

Почему пионы недостаточно цветут и как этому помочь, рассказал эксперт по садоводству Микки Гаст, сообщает The Mirror.

"После того, как ваши пионы приживутся, их следует удобрять в два основных периода: до цветения и после цветения - весной и в конце лета", - пояснил он.

Реклама

Весной пионы выпускают листья и бутоны. Подкормка цветов на этом этапе может обеспечить их питательными веществами, очень необходимыми для цветения летом.

Питание пионов после цветения может дать растениям дополнительный толчок и помочь им накопить энергию для роста в следующем году. Важно подживать цветы сразу после окончания периода цветения. Если сделать это слишком поздно, это может привести к развитию новых побегов в неподходящее время года.

"Подкормка ранней весной укрепляет листья и корни пиона в течение лета. Подкормка летом помогает растению подготовиться к еще большему цветению следующей весной", - пояснил садовник.

Для наилучших результатов питайте растение раз в год удобрением медленного высвобождения и сбалансированным способом, а осенью обрезайте отмершие листья, готовя его к появлению следующего года.

Реклама

Напомним, мы писали о том, куда категорически нельзя сажать гортензии – иначе они не зацветут.