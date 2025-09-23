Чем опрыскать сад осенью, чтобы он перезимовал без проблем / © unsplash.com

Для осеннего искореняющего опрыскивания сада, кустов, цветов и многолетников мы используем комбинацию железного купороса и мочевины. Хотя их можно использовать отдельно, смешивание этих двух средств значительно повышает эффективность обработки и позволяет максимально оградить растения от болезней и вредителей.

Осенью рекомендуется именно железный купорос, а не медный, из-за его безопасной концентрации. Избыток меди может быть токсичным, тогда как железо при однократном использовании только полезно для растений. Железный купорос эффективно предотвращает и борется с многочисленными грибковыми заболеваниями: паршей, мучнистой росой, разными видами гнили, в том числе монилиозом косточковых культур. Кроме того, он помогает избавиться от мхов и лишайников и обогащает почву железом, что особенно важно при появлении хлороза.

Этот препарат действует контактно: он не проникает в стволы, листья или сок растений, поэтому безопасен по сравнению с системными химическими средствами. Для максимальной эффективности опрыскивания желательно проводить в сухую безветренную погоду, чтобы раствор дольше оставался на поверхности растений.

Второй компонент — мочевина (карбамид). Это мощное средство, которое в высоких концентрациях при низких температурах действует не как удобрение, а как антисептик: уничтожает устойчивые источники инфекций и эффективно борется с зимующими вредителями, включая клещей, щитовок и стакан. Таким образом, мочевина одновременно выполняет функции фунгицида и инсектицида.

Приготовление раствора требует внимания: все купоросы разводятся в пластиковых или стеклянных емкостях. Поскольку железный купорос плохо растворяется в холодной воде, используйте теплую воду. Концентрацию раствора определяем в зависимости от состояния растений в прошлом сезоне: если растения были сильно поражены, делаем раствор более концентрированным, если не очень слабым. Минимальные рекомендуемые пропорции для осенних опрыскиваний — 300 г железного купороса и 300 г карбамида на 10 л воды. При сильном заражении дозировку можно увеличить до 500 г каждого компонента на 10 л воды.

Опрыскивание проводим тщательно: обрабатываем крону, ветки и околоствольные круги, создавая туманообразное облако раствора. Такую процедуру желательно выполнить на всех плодовых деревьях, ягодных кустах, декоративных и многолетних растениях. Приготовленный раствор не хранится, поэтому его следует использовать сразу.