Секрет открывания банок: лайфхак с дыханием поможет это сделать быстро и легко

Проблема с открыванием стеклянных банок знакома многим. Оказывается, результат зависит не только от силы рук, но и от того, как человек дышит при попытке открутить крышку.

Об этом сообщила профессор математики Ханна Фрай.

Ученая объяснила, что большинство людей инстинктивно вдыхают и задерживают дыхание, напрягая мышцы, когда пытаются открыть банку.

По ее словам, эффективнее действовать наоборот: нужно сделать сильный выдох одновременно с вращением крышки. Такой подход помогает достичь лучшего результата.

Специалист отмечает, что рука и туловище являются мягкими структурами, которые нуждаются в стабилизации. Во время задержки дыхания организм тратит дополнительные усилия на напряжение, тогда как выдох позволяет направить больше энергии непосредственно на откручивание.

«Причина, по которой это работает, заключается в том, что ваша рука — это маленькая мягкая лапша. Она прикреплена к вашему туловищу, которое также чрезвычайно мягкое. Ей нужно приложить много усилий, чтобы стабилизироваться, и вам нужно, чтобы вся эта энергия пошла на открытие банки. Одно, что вы можете сделать, это глубоко вдохнуть и задержать его, наполняя легкие воздухом и увеличивая давление во внутренней полости. Это то, что люди инстинктивно делают, когда пытаются выполнить что-то тяжелое», — подчеркнула Фрай.

Этот принцип применяют и в других сферах, в частности в спорте, где контроль дыхания помогает эффективнее выполнять физические движения.

