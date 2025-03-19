Секрет приготовления картофельного пюре кроется в воде, вернее, в ее отсутствии: советы шеф-повара

В мире кулинарии, где традиции часто переплетаются с инновациями, шеф-повара постоянно ищут новые способы усовершенствования классических блюд. Одним из таких открытий стал необычный метод приготовления картофельного пюре, предложенный Розмари Гиллом.

Картофельное пюре: необычный рецепт от шеф-повара

Вместо традиционной варки картофеля в воде она советует использовать молоко, утверждая, что это позволяет получить более сливочную и шелковистую текстуру.

Секрет в крахмале

Дело в том, что картофель, как и любой крахмалистый продукт, выделяет крахмал во время варки. В традиционном рецепте этот крахмал растворяется в воде, которая затем сливается, а вместе с ней теряется и часть вкуса и текстуры. Розмари Гилл предлагает сохранить этот крахмал, используя молоко вместо воды. Молоко становится не только жидкостью для варки, но и основой для будущего пюре, придавая ему неповторимую кремовость.

Прощай, водянистое пюре

Этот метод позволяет избежать водянистого пюре, которое часто выходит при традиционном способе приготовления. Молоко, насыщенное крахмалом, создает густую и однородную массу, не требующую дополнительного добавления сливок или масла.

«Варите картофельное пюре в молоке, а не в воде. Картофель похож на пасту, он выделяет крахмал в жидкость для варки. Это становится редким золотом, позволяя нам получить пышное, шелковистое, сливочное картофельное пюре. Когда вы выливаете воду, в которой варите картофель, вы выбрасываете весь крахмал в канализацию, так что вы тратите его впустую. Молоко становится нашей жидкостью для приготовления пищи и заменой жирным сливкам» — отмечает Гилл.

Лайфхак для тех, кто не люит мыть посуду

Розмари Гилл также делится удобным лайфхаком для тех, кто не любит мыть много посуды. Она советует разминать картофель прямо в кастрюле, где она варилась, используя обычную пестик «не нуждаясь в миксере». Это не только экономит время, но и позволяет сохранить тепло блюда.

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