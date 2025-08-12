Секрет пышного цветения лаванды: просто подпитайте ее "мусором" из кухни

Лаванда. / © Associated Press

Реклама

Лаванда – украшение каждого сада. Это многолетнее растение популярно не только благодаря своему красивому внешнему виду и великолепному аромату. Садоводы любят ее из-за простоты в выращивании. Однако для этого цветка важен уход.

Садоводы назвали одно удобрение, благодаря которому лаванда будет прекрасно и пышно цвести, пишет The Mirror.

Садовница Стефани Леблан говорит: хотя выращивание лаванды просто, но секрет ее здоровья, цветущести и прекрасного вида зависит от "правильного удобрения". Сделать его можно самостоятельно, говорит эксперт.

Реклама

"Органические удобрения - такие как компостированный навоз, отходы червей и костная мука - прекрасный выбор, ведь обеспечивают сбалансированное сочетание необходимых питательных веществ и улучшают структуру почвы", - рассказала Стефани Леблан.

Впрочем, подкармливать лаванду можно даже кухонными отходами. В частности, морковная ботва или листья салата. Эксперт говорит, что можно "просто положить их вместе с сухими листьями и скошенной травой в компостный контейнер и ждать пока они разложатся на богатый компост".

Впрочем, секрет одно из лучших удобрений – банановая шкурка. Она особенно полезна благодаря повышенному содержанию калия, который является важным питательным веществом для цветущих растений. Все, что вам нужно – нарезать банановую кожуру и разместить ее вокруг основы ваших растений лаванды. Это едва ли не лучший способ обеспечить им энергичный рост.

Ищете идеальное удобрение для лаванды? Садовница разработала простой рецепт домашней смеси, которая не только стимулирует рост цветов, но и улучшает состояние почвы.

Реклама

Вот все, что вам нужно:

4 литра воды

одна столовая ложка соли Эпсома

одна столовая ложка пищевой соды

одна столовая ложка рыбной эмульсии

Смешайте ингредиенты в ведре. Полейте им основание лаванды, но избегайте попадания раствора в листья. Затем полейте куст простой водой.

Напомним, мы писали о том, что вы больше никогда не будете использовать химию для защиты растений , если посыпаете в своем саду или на клумбе черный перец.