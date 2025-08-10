Секрет роскошного цветения орхидеи: просто полейте ее этим простым кухонным раствором

Орхидея. / © Unsplash

Орхидеи – очень популярные комнатные растения. Впрочем, они очень капризны и без должного ухода могут неохотно цвести, начать увядать или желтые листья. Причина – недостаточное количество питательных веществ в почве. Впрочем, есть один ингредиент, который может помочь им оживить.

Садовница рассказала The Mirror, что использует воду после промывки риса как натуральное домашнее удобрение, чтобы помочь своим комнатным растениям цвести.

"После промывки риса остающаяся вода содержит крахмал и минералы. Минералы содержат следы макроэлементов NPK, азота, фосфора и калия, которые помогают вашим растениям расти", - рассказала она.

Эти важные питательные вещества необходимы комнатным растениям для развития корней, роста листьев и усиления цветения. Такая вода содержит небольшое количество витаминов группы В и магния, которые поддерживают выработку энергии растением, что позволяет достичь более высокого качества и большего цветения.

Это удобрение создается из того, что было бы кухонными отходами. Это делает его очень доступным и экологически чистым способом помочь растениям.

Как подкармливать орхидеи рисовой водой

Положите рис в миску, добавьте холодную воду из-под крана. Затем хорошо перемешайте крупу. Вода начинает мутнеть, поскольку крахмал высвобождается из риса. Осторожно процедите рис.

Сделайте удобрение, смешав равные части пресной воды и рисовой воды, чтобы разбавить смесь и предотвратить перекормку комнатных растений.

Нанесите раствор непосредственно на основание почвы вокруг вашей орхидеи. Подпитывайте комнатные растения этим простым раствором всего раз в месяц. Не злоупотребляйте им, поскольку чрезмерное количество органических веществ в почве может вызвать гниль корней.

Важно: всегда используйте свежеприготовленную воду для комнатных растений и избегайте длительного хранения жидкости, поскольку рисовый крахмал может бродить и быстро развивать плесень.

