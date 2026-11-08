Секрет счастливого брака оказался гораздо проще: ученые назвали главное условие

Супружеская пара / © Credits

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Секрет счастливого и долгого брака заключается вовсе не в регулярных свиданиях, дорогих подарках, грандиозных романтических жестах или неожиданных путешествиях. Гораздо важнее для крепких отношений является умение партнеров поддерживать друг друга эмоционально, особенно в сложные периоды жизни.

Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Вашингтонского университета, результаты которого опубликовало издание Daily Mail.

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Исследователи пришли к выводу, что самые счастливые пары не избегают сложных разговоров и не оставляют без внимания переживания друг друга. Напротив, они признают чувства партнера, реагируют на его эмоциональное состояние и остаются вовлеченными в отношения даже тогда, когда возникают проблемы.

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Такой подход учёные называют «валидирующим» стилем отношений. Он предполагает, что оба партнёра одинаково ценят эмоциональное благополучие друг друга.

В то же время привычка замалчивать проблемы, отстраняться или надеяться, что конфликты разрешатся сами собой, со временем может ухудшить отношения. Хотя избегание споров иногда помогает сохранить спокойствие в краткосрочной перспективе, нерешенное недовольство одного из партнеров никуда не исчезает.

Три модели супружеских отношений

Для исследования команда использовала математическую модель, основанную на десятилетиях изучения взаимоотношений. За основу была взята концепция эксперта по отношениям Джона Готтмана, который выделил три основных типа брака: валидирующий, избегающий конфликтов и импульсивный.

В отношениях, основанных на взаимном признании, партнеры прислушиваются к чувствам друг друга и стараются совместно преодолевать трудности. Именно этот тип исследователи считают одним из самых здоровых.

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Импульсивные, или взрывные, пары часто спорят и эмоционально реагируют на поведение друг друга. При этом они не отстраняются от партнера, открыто выражают как положительные, так и отрицательные чувства.

Третья модель — избегание конфликтов — характеризуется нежеланием обсуждать неудобные темы. Такие партнеры стараются не ссориться, но при этом могут оставлять проблемы нерешенными.

Игнорирование обходится дорого в эмоциональном плане

Учёные отмечают, что решающее значение для крепкого брака имеет не отсутствие споров, а готовность партнёров реагировать на переживания друг друга.

«Эмоциональная цена игнорирования супруга помогает провести разграничение между браками валидирующего типа и браками типа уклонения», — отметили авторы исследования в журнале Proceedings of the Royal Society A.

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По их словам, игнорирование мужа или жены, когда они огорчены или переживают сложный период, чревато негативными последствиями для отношений.

Напомним, что зачастую эмоциональное отдаление партнеров начинается задолго до разрыва и проявляется не громкими ссорами, а молчанием, разочарованием и ощущением одиночества рядом с партнером.

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