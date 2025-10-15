- Дата публикации
Секрет сочных котлет без брызг масла вокруг: простая хитрость для идеальной прожарки
Котлеты — любимое блюдо многих семей. Эти вкусные сочные кусочки из фарша обожают и взрослые, и дети.
Но вот немногие в восторге от процесса приготовления. Почему? Во время жарки жир и масло разлетаются по плите и столу, и потом их трудно отмыть. К тому же этот процесс может быть опасен: горячие брызги масла иногда обжигают руки или лицо.
Но есть простой лайфхак, который избавляет от этих хлопот. И, оказывается, он очень прост.
Все, что нужно — обычный пергамент или бумага для выпечки.
Просто накройте им сковороду во время жарки котлет и готово! Бумага пропускает воздух, не собирает конденсат, но при этом надежно защищает плиту и стол от масляных брызг.
Кроме того, он помогает котлетам равномернее пропекаться и даже немного сохраняет их сочность.
И все! Теперь жарка котлет превращается из хлопот в настоящее удовольствие. Сочные, ароматные котлеты и идеальная чистота вокруг — мечта любой хозяйки! А главное, это еще и экономия времени: после приготовления просто снимаете пергамент и выбрасываете его, не тратя часы на мытье плиты.