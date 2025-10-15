ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Секрет сочных котлет без брызг масла вокруг: простая хитрость для идеальной прожарки

Котлеты — любимое блюдо многих семей. Эти вкусные сочные кусочки из фарша обожают и взрослые, и дети.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как правильно жарить котлеты, чтобы не было брызг

Как правильно жарить котлеты, чтобы не было брызг / © Фото из открытых источников

Но вот немногие в восторге от процесса приготовления. Почему? Во время жарки жир и масло разлетаются по плите и столу, и потом их трудно отмыть. К тому же этот процесс может быть опасен: горячие брызги масла иногда обжигают руки или лицо.

Но есть простой лайфхак, который избавляет от этих хлопот. И, оказывается, он очень прост.

Все, что нужно — обычный пергамент или бумага для выпечки.

Просто накройте им сковороду во время жарки котлет и готово! Бумага пропускает воздух, не собирает конденсат, но при этом надежно защищает плиту и стол от масляных брызг.

Кроме того, он помогает котлетам равномернее пропекаться и даже немного сохраняет их сочность.

И все! Теперь жарка котлет превращается из хлопот в настоящее удовольствие. Сочные, ароматные котлеты и идеальная чистота вокруг — мечта любой хозяйки! А главное, это еще и экономия времени: после приготовления просто снимаете пергамент и выбрасываете его, не тратя часы на мытье плиты.

Дата публикации
Количество просмотров
254
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie