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Секрет сочных котлет без хлеба и лука: добавьте в фарш один неожиданный ингредиент
Обычный мясной фарш можно превратить в нежные и сочные котлеты с помощью раскрошенной феты, чеснока и душистых средиземноморских специй.
Одна из самых распространенных проблем при приготовлении домашних котлет — фарш теряет влагу во время жарки, а готовое блюдо получается сухим. Особенно это заметно, когда используют постное мясо. Вместо привычного размоченного хлеба кулинарное основание предлагают дополнить соленой фетой, которая смягчает текстуру мяса и придает ему выразительный вкус.
Об этом пишет венгерское издание Blikk.
Почему к мясному фаршу советуют добавлять фету
Фета — соленый сыр с нежной, влажной текстурой. Во время термической обработки он размягчается, благодаря чему середина котлет становится более нежной и сочной. Внешне одновременно образуется аппетитная румяная корочка.
Еще одна особенность этого ингредиента — выразительный соленый вкус. Поэтому дополнительно солить фарш в предложенном рецепте не требуется.
Вместо привычных майорана и обжаренного лука для средиземноморского вкусового акцента используют сушеный орегано, свежую петрушку и чеснок. Зелень придает аромат, а чеснок делает вкус котлет более насыщенным.
Важно: во поступлении к рецепту этот способ рекомендуют и для более постного мяса, в частности курятины и индейки, но детальный рецепт рассчитан на свиной фарш или смесь свинины с говядиной.
Рецепт сочных котлет с фетой
Ингредиенты:
Свиной фарш или смесь свинины и говядины — 500 г
Сыр фета — 150 г
Яйцо — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Свежая петрушка — 3 ст. л.
Сушеный орегано — 1 ч. л.
Холодная вода — 1 ст. л.
Свежемолотый черный перец — 1 большая щепотка
Панировочные сухари — 3 ст. л. (только для панировки)
Масло или смалец — для жарки
Как приготовить
Шаг 1. Выложите фарш в большую миску, добавьте яйцо и столовую ложку холодной воды. Вымешивайте руками в течение 2–3 минут, пока масса не станет плотной и немного липкой.
Шаг 2. Слейте лишнюю жидкость из феты и раскрошите сыр пальцами на небольшие кусочки. Добавьте его в мясо.
Шаг 3. Пропустите чеснок через пресс, мелко нашинкуйте петрушку и добавьте их в фарш. Всыпьте орегано и чёрный перец. Соль не добавляйте, поскольку фета сама по себе достаточно соленая.
4. Осторожно перемешайте фарш, чтобы кусочки сыра равномерно распределились, но не превратились в однородную массу. Смочите руки водой, сформуйте одинаковые по размеру приплюснутые котлеты и тонко обваляйте их в панировочных сухарях. Избыток панировки встряхните.
Шаг 5. Разогрейте на сковороде масло или смалец. Жарьте котлеты на среднем огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны — до золотистой корочки и полной готовности внутри.
Готовые котлеты хорошо сочетаются со свежим соусом дзадзики, салатом из помидоров и огурцов или запеченным картофелем.
Другие кулинарные уловки для сочных котлет
Фета — не единственный сыр, который можно сочетать с мясом. Другой вариант — сделать котлеты с начинкой из кисломолочного сыра, укропа и чеснока. В таком случае сыр не смешивают с фаршем, а заворачивают внутрь мясной заготовки, чтобы начинка осталась в центре во время жарки.
Подобный прием подходит и для куриного фарша. Для таких котлет готовят начинку из вареных яиц, сливочного сыра, масла и зелени. Она придает блюду нежность, а обычную куриную котлету превращает в вариант с интересной начинкой.
А тем, кто не хочет изменять состав фарша или добавлять сыр, можно использовать другой кулинарный прием для сочности: после образования румяной корочки долить в сковороду немного воды и положить кусочек сливочного масла. Под крышкой котлеты доводятся до готовности во влажном тепле, а масло вместе с мясным соком образует ароматную подливку.