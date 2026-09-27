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Секрет сочных котлет: что нужно добавить в фарш
Добавление газировки к котлетному фаршу — это простой способ улучшить блюдо.
У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт котлет, но есть хитрость, которая работает безотказно для всех. Обычная газировка может сделать котлеты невероятно нежными и сочными.
Об этом пишет egeszsegkalauz.
Дело в том, что во время термической обработки мясо неизбежно теряет свою естественную влажность, становится сухим, что отрицательно сказывается на вкусе готового блюда. Использование минеральной воды помогает не только сохранить влагу, но и сделать фарш более нежным благодаря углекислому газу.
Газированная минеральная вода не только спасает сухой фарш, но и улучшает его текстуру. Газировка насыщает фарш пузырьками углекислого газа, которые при жарке создают легкую, воздушную текстуру и помогают сохранить необходимую влажность.
Как правильно добавлять напиток в фарш
Нужно соблюдать определенное соотношение ингредиентов: на килограмм фарша должны прийтись 100-150 миллилитров газировки.
После добавления жидкого компонента котлетное основание нужно хорошо перемешать или отбить. После завершения процедуры фарш следует положить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник на несколько часов.
Далее в основу нужно положить нарезанную луковицу, добавить специи и соль.
Раньше мы писали о том, как приготовить сочные рыбные котлеты. Рецепт читайте в новости.