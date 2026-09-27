ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Время на прочтение
1 мин

Секрет сочных котлет: что нужно добавить в фарш

Добавление газировки к котлетному фаршу — это простой способ улучшить блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Котлеты

Котлеты / © Фото из открытых источников

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт котлет, но есть хитрость, которая работает безотказно для всех. Обычная газировка может сделать котлеты невероятно нежными и сочными.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Дело в том, что во время термической обработки мясо неизбежно теряет свою естественную влажность, становится сухим, что отрицательно сказывается на вкусе готового блюда. Использование минеральной воды помогает не только сохранить влагу, но и сделать фарш более нежным благодаря углекислому газу.

Газированная минеральная вода не только спасает сухой фарш, но и улучшает его текстуру. Газировка насыщает фарш пузырьками углекислого газа, которые при жарке создают легкую, воздушную текстуру и помогают сохранить необходимую влажность.

Как правильно добавлять напиток в фарш

Нужно соблюдать определенное соотношение ингредиентов: на килограмм фарша должны прийтись 100-150 миллилитров газировки.

После добавления жидкого компонента котлетное основание нужно хорошо перемешать или отбить. После завершения процедуры фарш следует положить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник на несколько часов.

Далее в основу нужно положить нарезанную луковицу, добавить специи и соль.

Раньше мы писали о том, как приготовить сочные рыбные котлеты. Рецепт читайте в новости.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie