Как приготовить сочные котлеты / © www.freepik.com/free-photo

Идеальные котлеты — это те, которые остаются сочными даже после того, как остынут. Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: только что снятые со сковороды котлеты нежные и ароматные, но уже через несколько часов становятся сухими. Оказывается, в этом блюде есть простой секрет — просто в фарш следует добавить немного желатина.

Почему желатин делает котлеты сочными

Желатин удерживает внутри котлет мясной сок, не позволяя ему вытекать во время жарки. Когда блюдо готовится, желатин растворяется и смешивается с соком мяса, а после охлаждения превращается в нежное желе. Именно поэтому котлеты остаются сочными и насыщенными даже тогда, когда остынут.

Как правильно использовать желатин в фарше для котлет

Пропорции: на 1 кг мясного фарша достаточно 10 г желатина.

Подготовка: сначала залейте желатин холодной водой или бульоном и оставьте набухать на 15 минут.

После набухания слегка подогрейте жидкость, пока гранулы полностью не растворятся.

Добавление в фарш: теплую желатиновую жидкость влейте в фарш и хорошо вымесите до однородности.

Котлеты с желатином получаются особенно сочными, ароматными и вкусными. Они будут прекрасно смаковать как горячими, так и холодными — в бутербродах или как закуска. Попробовав этот метод однажды, вы вряд ли захотите готовить по-другому.

Как приготовить самые вкусные и сочные котлеты: еще несколько секретов