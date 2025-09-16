ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
289
Время на прочтение
2 мин

Секрет сочных котлет: добавьте в фарш этот продукт — и уже не сможете готовить иначе

Как приготовить котлеты, чтобы были сочными даже после охлаждения: полезый кулинарный трюк.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить сочные котлеты

Как приготовить сочные котлеты / © www.freepik.com/free-photo

Идеальные котлеты — это те, которые остаются сочными даже после того, как остынут. Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: только что снятые со сковороды котлеты нежные и ароматные, но уже через несколько часов становятся сухими. Оказывается, в этом блюде есть простой секрет — просто в фарш следует добавить немного желатина.

Почему желатин делает котлеты сочными

Желатин удерживает внутри котлет мясной сок, не позволяя ему вытекать во время жарки. Когда блюдо готовится, желатин растворяется и смешивается с соком мяса, а после охлаждения превращается в нежное желе. Именно поэтому котлеты остаются сочными и насыщенными даже тогда, когда остынут.

Как правильно использовать желатин в фарше для котлет

  • Пропорции: на 1 кг мясного фарша достаточно 10 г желатина.

  • Подготовка: сначала залейте желатин холодной водой или бульоном и оставьте набухать на 15 минут.

  • После набухания слегка подогрейте жидкость, пока гранулы полностью не растворятся.

  • Добавление в фарш: теплую желатиновую жидкость влейте в фарш и хорошо вымесите до однородности.

Котлеты с желатином получаются особенно сочными, ароматными и вкусными. Они будут прекрасно смаковать как горячими, так и холодными — в бутербродах или как закуска. Попробовав этот метод однажды, вы вряд ли захотите готовить по-другому.

Как приготовить самые вкусные и сочные котлеты: еще несколько секретов

  • Хлеб в молоке. Замоченный в молоке или сливках хлеб делает котлеты нежными и пышными.

  • Лук, измельченный в блендере. В отличие от нарезанного он отдает больше сока и аромата.

  • Масло внутри. Маленький кусочек сливочного масла в центре котлеты превращает ее в настоящий кулинарный шедевр.

  • Охлаждение фарша. Если дать фаршу постоять в холодильнике перед жаркой, котлеты будут лучше держать форму.

  • Правильная температура. Жарьте котлеты сначала на сильном огне, чтобы образовалась румяная корочка, а затем доводите до готовности под крышкой на слабом.

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie