Секрет стройной фигуры француженок: добавьте в кофе один ингредиент

Лаванда – это не просто красивый и очень душистый цветок.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кофе.

Кофе. / © Pixabay

Кофе, если его употреблять в умеренном количестве, не вреден для здоровья. Две-три чашки в день помогут регулировать функцию кровообращения, улучшать работу мозга, стимулировать и заряжать энергией.

Обычно кофе пьют с молоком, сахаром, маслом или специями. Kobieta w INTERIA.PL пишет о том, что стоит обратить внимание на лаванду.

Это растение применяют не только в фитотерапии. Француженки, поражающие мир своим стилем и стройными формами, имеют один секрет. Это – свежесваренный кофе с лавандой.

Кофе и лаванда содержат вещества – такие как антиоксиданты. Эти активные ингредиенты помогают очистить организм от токсинов и устранить свободные радикалы. А еще свойства кофе и лаванды вместе могут помочь вам похудеть быстрее.

Лаванда снижает уровень кортизола – гормона стресса, способствующего накоплению жира, особенно в зоне живота. Кофе с лавандой помогает расслабиться, контролировать аппетит и поддерживать психическое здоровье.

Как приготовить кофе

Первый способ

Просто заварите кофе – как вы это делать обычно – в турке, кофемашине или просто, заварив в чашке. Затем добавьте немного высушенных измельченных цветков лаванды уже к готовому напитку.

Второй способ

Смешайте молотый кофе и цветы лаванды в турке и залейте холодной водой. Поставьте на слабый огонь и варите до появления первых пузырьков.

Напомним, мы писали о том, поможет ли избавиться от лишнего веса кофейная диета.

