Секрет стройной талии: диетологи назвали заправку для салата, что сжигает жир

Салат. / © pixabay.com

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Салат – идеальное блюдо во время похудения и не только. Он может быть как дополнением к рыбе, мясу или гарниру, или же самостоятельным блюдом, хорошо утоляющим голод. Заправка для салата влияет не только на его вкус, но, как оказалось, может помочь похудеть.

Какая же заправка для салата полезна, пишет издание EatingWell.

Сливочная заправка из кинзы и авокадо – любимое блюдо диетологов. В ее основе – белый йогурт. По словам диетологов, заправки на его основе лучше способствуют похудению, чем другие. Ведь содержат больше белка, меньше калорий и помогают дольше ощущать сытость. В частности, это упрощает поддержку дефицита калорий.

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Малая калорийность

Порция из двух столовых ложек этой заправки содержит всего 32 калории, но предлагает два грамма белка. Если вы хотите еще больше увеличить количество белка, используйте греческий йогурт вместо обычного.

"Белок – это наиболее питательное вещество по сравнению с жирами и углеводами. Это значит, что он может помочь вам дольше ощущать сытость. Именно этот фактор может способствовать снижению веса", – объясняет диетология Эйвери Зенкер.

Дело в том, что многие заправки готовят с использованием масел. Хотя оливковое и авокадо масло полезны для сердца, но одна столовая ложка масла содержит 120 калорий. Между тем, традиционные сливочные заправки могут содержать от 90 до 240 калорий на две столовые ложки, но почти не содержат белка.

Рецепт заправки

Ингредиенты

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½ спелый авокадо

¾ стакана упакованной свежей кинзы

½ стакана обезжиренного натурального йогурта

две зеленые луковицы

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка сока лайма

½ чайной ложки сахара

½ чайной ложки соли

Приготовление

Поместите авокадо, кинзу, йогурт, зеленый лук, чеснок, сок лайма, сахар и соль в блендер. Взбейте до однородной массы. В герметично закрытой таре его можно хранить в холодильнике до 3 дней.

Советы диетолога

Если вы ищете заправку для салата, способствующую похудению, то важно, чтобы порция из двух столовых ложек содержала:

менее 100 калорий

менее 2 г сахара

менее 10 г жира

менее 2 г насыщенных жиров

менее 200 мг натрия.

Напомним, мы писали о том, что ученые назвали самый полезный хлеб, который нужно есть как можно чаще.