Как повысить температуру в комнате

Идеально для этого подходит вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Блестящий слой отражает тепло, идущее от батарей в стену, и возвращает его обратно в комнату, делая воздух значительно теплее.

Фольгу крепят на стене за радиатором, чтобы она работала как отражающий экран. Главное — блестящей стороной наружу, в комнату. Обязательно оставьте между стеной и батареей отступ 2–3 см. Если утеплитель плотно прилегает к батарее, тепла ожидать не стоит.

Приобрести фольгированный утеплитель можно в любом строительном магазине. Простой тест на качество: подожгите кусочек — если он горит, фольга некачественная; если плавится, материал безопасен и пригоден для использования.

Вырежьте прямоугольник, чуть больше вашего радиатора, и закрепите его на стене за батареей. Для фиксации подойдут двусторонний скотч или жидкие гвозди.

Особенно эффективно это работает в старых домах с плохо утепленными наружными стенами или если батарея стоит у холодной стены. Даже слишком горячие радиаторы ощутимо выигрывают от фольгового экрана.

Однако если стены толстые и хорошо утеплены, разница может быть минимальной. Также не рекомендуется использовать фольгу для батарей в узких нишах, где стена тонкая — это может привести к промерзанию и разрушению перегородки.