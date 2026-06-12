Секрет цвета куриных яиц: влияет ли окрас скорлупы на вкус и пользу

Цвет куриных яиц зависит от генетики и может быть белым, коричневым и даже синим. / © pexels.com

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Природное разнообразие оттенков скорлупы яиц формируется исключительно благодаря уникальным генетическим особенностям разных пород кур.

О секретах птицеводства и пигментации яичной скорлупы рассказывает IFLScience.

Как образуется коричневый цвет

Природный минерализованный наружный слой любой яичной скорлупы состоит из кристаллизованного карбоната кальция. Поэтому абсолютно все куриные яйца по умолчанию имеют исключительно белый базовый цвет.

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Коричневые оттенки появляются благодаря специальному пигменту под названием протопорфирин 9, который добавляет птица во время формирования оболочки. Это же вещество отвечает за насыщенный красный цвет крови в человеческом организме.

Матка курицы или ее скорлупа выделяет этот пигмент, и именно от его количества зависит конечная насыщенность цвета яйца. Большое количество выделенного вещества создает очень темную скорлупу, а незначительная доза дает бледно-коричневый оттенок. На этот процесс также оказывают существенное влияние факторы окружающей среды и уровень стресса птицы.

Генетика, мочки ушей и синие яйца

Общее правило птицеводства утверждает, что белые куры обычно несут светлые яйца, а птицы с темными перьями дают коричневый продукт. Однако наиболее точным индикатором будущего цвета скорлупы является цвет мочек ушей самой курицы. Если эти анатомические образования имеют белый оттенок, то и яйца гарантированно будут такого же светлого цвета.

В природе существуют уникальные породы кур, способные нести яйца необычного синего или сероватого цвета. Например, порода амераукана имеет пышные перья на мордашке, существует в 8 разных цветах и производит синюю скорлупу благодаря наличию специфического пигмента ооцианина.

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Порода кур Амераукана

Интересно, что в результате скрещивания кур с генами коричневых и синих яиц появляются птицы, способные нести яйца с зеленой скорлупой. Такое природное смешивание пигментов создает невероятно красивые оттенки, делающие процесс разведения птицы еще более увлекательным.

Пищевая ценность и наследие динозавров

Среди потребителей годами существует ложное убеждение о том, что коричневые яйца намного полезнее или натуральнее белых. По данным экспертов Мичиганского государственного университета, цвет скорлупы вообще не влияет на питательную ценность, вкус или пользу этого продукта.

Выбор оттенка яйца для завтрака зависит только от личных эстетических предпочтений каждого человека. Все яйца имеют одинаковый набор витаминов и микроэлементов независимо от того, какие генетические особенности имела курица.

Исследование за 2017 год доказало, что такое разнообразие оттенков является прямым эволюционным эхом от древних динозавров, которое существует уже более 100 миллионов лет. Ученые проанализировали окаменелости в возрасте около 150 миллионов лет и выяснили, что яйца рептилий также были цветными и пятнистыми.

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Напомним, многие покупатели при выборе яиц руководствуются старым стереотипом, что насыщенный и яркий цвет желтка свидетельствует о том, что продукт является натуральным, деревенским, фермерским. Однако современные технологии в животноводстве давно научились успешно управлять этим параметром.

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