Секрет ухода за гортензиями: когда стоит обрезать кусты, чтобы не уничтожить цвет

Гортензии / © Pexels

Реклама

Осень традиционно считают сезоном обрезки многолетников. Но гортензии в этом списке — исключение. Специалисты предупреждают: поспешив с секатором осенью, можно потерять пышные цветы на следующий год или даже навредить кусту.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Дело в том, что осенью гортензии еще не перешли в состояние покоя. Любой срез провоцирует рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов и, скорее всего, погибнут. Эксперт по садоводству Баллато отмечает: обрезать можно только тогда, когда растение уже сбросило листья и не закладывает бутоны на молодых ветвях.

Реклама

Особенно внимательными следует быть с видами, формирующими цветы на старых побегах: крупнолистными, дуболистными, горными и плетистыми гортензиями. Каждый опрометчивый срез означает минус потенциальный цветок в следующем сезоне.

Метельчатые и гладкие гортензии ведут себя иначе: они цветут на побегах, вырастающих весной. К этой группе относятся популярные сорта «Аннабель», «Лаймлайт» и «Ванильная клубника». Им обрезка действительно нужна, но исключительно весной, чтобы стимулировать новый рост и сформировать густой, опрятный куст.

Баллато добавляет: в зимний период часть побегов все равно отмирает естественным путем, поэтому нет смысла устраивать радикальную «стрижку» осенью. Морозы сами «поработают» над лишними молодыми ветками.

Если же гортензия разрослась больше, чем хотелось бы, эксперты советуют не пытаться укротить ее секатором. Значительно эффективнее пересадить растение в другое место. Осень для этого подходит идеально: прохлада и влага помогают корням адаптироваться.

Реклама

Осенью разрешается только санитарная обрезка — удаление сухих, больных или поврежденных веток. Важно пользоваться чистым секатором, чтобы не занести инфекцию, а срез делать под небольшим углом над живой почкой.

Сухие соцветия гортензии лучше оставить до весны. Они не только защищают почки, но и придают саду декоративный вид зимой. Удалять их стоит уже весной — до первой пары здоровых листьев.

Грамотный уход осенью поможет гортензии без проблем перезимовать и отблагодарить вас роскошным цветением в новом сезоне.

Напомним, ноябрь — идеальное время для посадки фруктовых деревьев и кустов. Почва еще сохраняет тепло после лета, а сезонные дожди обеспечивают оптимальную влажность, что помогает саженцам укорениться до прихода холодов.