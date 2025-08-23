Секрет успешного собеседования: эксперт раскрыла, что ответить на "неудобный" вопрос

Экспертша дала совет, что говорить во время собеседования

Автор и публичная спикер Анна Папалия, специализирующаяся на теме собеседований и поиска работы, раскрыла, как правильно отвечать на один из самых неудобных вопросов от работодателя — о поиске работы в других компаниях. Ее совет вызвал бурные дискуссии в сети.

Об этом пишет The Mirror.

Папалия утверждает, что ни в коем случае не стоит говорить, что вы рассматриваете только эту вакансию, даже если это правда. По ее мнению, это показывает ваше бесшабашность и уязвимое положение, что может оттолкнуть работодателя. Экспертка советует демонстрировать уверенность и востребованность на рынке труда.

«Чем меньше ты хочешь, тем больше они хотят тебя», — утверждает Папалия.

Она объясняет, что это связано с психологией: люди стремятся получить то, что труднодоступно. Поэтому, отвечая на вопросы о других собеседованиях, она советует сказать: «Да, я активно прохожу собеседования», а на уточнение о компаниях ответить: «Я предпочла бы оставить это конфиденциальной информацией».

Однако мнения пользователей сети по этой стратегии разделились. Некоторые рекрутеры отмечают, что «теплые» кандидаты, демонстрирующие заинтересованность в позиции, получают больше внимания, если обладают необходимыми навыками. Другие утверждают, что прохладный интерес к вакансии является «красным флажком» для работодателя.

