Секрет успешного собеседования: эксперт раскрыла, что ответить на "неудобный" вопрос

Когда работодатель спрашивает, рассматриваете ли вы другие вакансии, не всегда стоит говорить правду.

Автор публикации
Ирина Игнатова
Собеседование

Экспертша дала совет, что говорить во время собеседования

Автор и публичная спикер Анна Папалия, специализирующаяся на теме собеседований и поиска работы, раскрыла, как правильно отвечать на один из самых неудобных вопросов от работодателя — о поиске работы в других компаниях. Ее совет вызвал бурные дискуссии в сети.

Об этом пишет The Mirror.

Папалия утверждает, что ни в коем случае не стоит говорить, что вы рассматриваете только эту вакансию, даже если это правда. По ее мнению, это показывает ваше бесшабашность и уязвимое положение, что может оттолкнуть работодателя. Экспертка советует демонстрировать уверенность и востребованность на рынке труда.

«Чем меньше ты хочешь, тем больше они хотят тебя», — утверждает Папалия.

Она объясняет, что это связано с психологией: люди стремятся получить то, что труднодоступно. Поэтому, отвечая на вопросы о других собеседованиях, она советует сказать: «Да, я активно прохожу собеседования», а на уточнение о компаниях ответить: «Я предпочла бы оставить это конфиденциальной информацией».

Однако мнения пользователей сети по этой стратегии разделились. Некоторые рекрутеры отмечают, что «теплые» кандидаты, демонстрирующие заинтересованность в позиции, получают больше внимания, если обладают необходимыми навыками. Другие утверждают, что прохладный интерес к вакансии является «красным флажком» для работодателя.

Напомним, во время собеседования соучредитель Apple Стив Джобс всегда задавал один вопрос претенденту на должность в компании. Таким образом, он стремился выйти за пределы навыков и опыта, чтобы понять мотивацию и амбиции человека.

