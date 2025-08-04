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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Время на прочтение
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Секрет золотистой и хрустящей корочки: в чем обвалять кабачки вместо муки

Забудьте о традиционной панировке в муке, ведь есть лучший способ сделать кабачки хрустящими и аппетитными.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как пожарить кабачки в манке

Как пожарить кабачки в манке / © Credits

В кулинарии мелочи играют немаловажную роль, и способ панировки овощей — одна из таких изюминок. Если вы хотите получить золотистую и ароматную корочку, которая не будет впитывать лишний жир, стоит попробовать альтернативу муке — манной крупе. Об этом пишет ресурс news.hochu.ua.

Почему кабачки лучше панировать в манке

Манка имеет большие крупинки, чем мука, но в то же время она значительно нежнее панировочных сухарей. Во время обжаривания она создает равномерную хрустящую оболочку, не пересушивая нежную мякоть кабачков.

В отличие от муки, активно впитывающей масло во время жарки, манка дает менее жирную корочку. К тому же, она быстро румянится, поэтому блюдо приготовится гораздо быстрее.

Как правильно жарить кабачки в манке

  1. Нарежьте кабачки кружочками или ломтиками.

  2. Обваляйте их в сухой манной крупе. Для более выраженного вкуса добавьте в манку щепотку соли, сушеный чеснок и любимые специи. Такая панировка также подходит для баклажанов и картофеля.

  3. Дайте полежать кабачкам 5 минут, этого времени будет достаточно, чтобы манка слегка набухла, впитав влагу из овощей.

  4. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

В результате вы получите кабачки с идеальной текстурой: мягкие внутри и хрустящие снаружи.

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