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Секрет золотистой и хрустящей корочки: в чем обвалять кабачки вместо муки
Забудьте о традиционной панировке в муке, ведь есть лучший способ сделать кабачки хрустящими и аппетитными.
В кулинарии мелочи играют немаловажную роль, и способ панировки овощей — одна из таких изюминок. Если вы хотите получить золотистую и ароматную корочку, которая не будет впитывать лишний жир, стоит попробовать альтернативу муке — манной крупе. Об этом пишет ресурс news.hochu.ua.
Почему кабачки лучше панировать в манке
Манка имеет большие крупинки, чем мука, но в то же время она значительно нежнее панировочных сухарей. Во время обжаривания она создает равномерную хрустящую оболочку, не пересушивая нежную мякоть кабачков.
В отличие от муки, активно впитывающей масло во время жарки, манка дает менее жирную корочку. К тому же, она быстро румянится, поэтому блюдо приготовится гораздо быстрее.
Как правильно жарить кабачки в манке
Нарежьте кабачки кружочками или ломтиками.
Обваляйте их в сухой манной крупе. Для более выраженного вкуса добавьте в манку щепотку соли, сушеный чеснок и любимые специи. Такая панировка также подходит для баклажанов и картофеля.
Дайте полежать кабачкам 5 минут, этого времени будет достаточно, чтобы манка слегка набухла, впитав влагу из овощей.
Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
В результате вы получите кабачки с идеальной текстурой: мягкие внутри и хрустящие снаружи.