Секретная кнопка в стиралке, которая поможет избавиться от запаха, плесени и остатков порошка

Как почистить стиралку с помощью кнопки / © Фото из открытых источников

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Обычная на первый взгляд стиральная машинка может скрывать очень полезные функции. Американская блогерша Минди МакНайт поделилась лайфхаком, который поможет поддерживать бытовую технику в идеальной чистоте. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

В своем видео Минди показала кнопку, о которой никто не знает. Она находится у отсека для моющих средств. Эта секретная кнопка позволяет полностью извлечь лоток, что позволяет качественно его промыть и избавиться от остатков порошка, грибка и плесени.

Если у вас нет такой кнопки, то не беда. Блогер советует использовать натуральный раствор — лимонный сок с пищевой содой. Такая смесь эффективно очистит бытовой прибор и устранит все неприятные запахи.

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Этот простой, но очень полезный трюк быстро набрал бешеную популярность в сети, а подписчики Минди оставляют благодарные комментарии за практический действенный совет.