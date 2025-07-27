- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1572
- Время на прочтение
- 1 мин
Секретная кнопка в стиралке, которая поможет избавиться от запаха, плесени и остатков порошка
Американка показала, где находится волшебная кнопка в стиральной машинке, облегчающая жизнь каждой хозяйке.
Обычная на первый взгляд стиральная машинка может скрывать очень полезные функции. Американская блогерша Минди МакНайт поделилась лайфхаком, который поможет поддерживать бытовую технику в идеальной чистоте. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».
В своем видео Минди показала кнопку, о которой никто не знает. Она находится у отсека для моющих средств. Эта секретная кнопка позволяет полностью извлечь лоток, что позволяет качественно его промыть и избавиться от остатков порошка, грибка и плесени.
Если у вас нет такой кнопки, то не беда. Блогер советует использовать натуральный раствор — лимонный сок с пищевой содой. Такая смесь эффективно очистит бытовой прибор и устранит все неприятные запахи.
Этот простой, но очень полезный трюк быстро набрал бешеную популярность в сети, а подписчики Минди оставляют благодарные комментарии за практический действенный совет.