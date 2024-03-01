Секретное опрыскивание без химии: чем обработать картофель, чтобы не было колорадского жука

Наши дедушки и бабушки хорошо знали, как бороться с колорадским жуком, чтобы он не повредил насаждению картофеля.

Прежде всего, если вы не хотите опрыскивать свой огород химией, следует знать, что не любит колорадский жук. Оказывается, если усадить по периметру огорода с картошкой грядки с хреном, то это точно отпугает вредителя.

Однако здесь важно не переусердствовать. Дело в том, что хрен очень быстро разрастается и позже его достаточно сложно избавиться. Также отпугнуть колорадского жука от картофеля поможет высадка по периметру кукурузы, лука, чеснока, мяты, базилика, настурции, петрушки.

Чем обработать картошку, чтобы не было колорадского жука

Также картофель можно опрыскать народными средствами, которые безопасны самому растению и не навредят людям, зато точно отпугают вредителей.

К примеру, можете попробовать проверенный годами дедовский метод опрыскивания. Для этого обратите внимание на полынь. Это растение крайне полезно в борьбе с колорадскими жуками.

Для приготовления смеси возьмите пучок полыни, как можно мельче порежьте растение. Затем следует сделать концентрированный раствор. Влейте в емкость с измельченной полынью горячую воду и настаивайте 24 часа. Не забудьте перед использованием отфильтровать раствор.

Теперь можно начинать опрыскивание (лучшее время утром и вечером). В случае необходимости процедуру повторяют. Однако следует заметить, что травяной настой может тормозить развитие самого картофеля, поэтому слишком часто опрыскивание проводить не стоит.

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