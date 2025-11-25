- Дата публикации
Секретный ингредиент для фарша, который меняет все: котлеты всегда сочные и нежные
Приготовить сочный и нежный фарш легко с этим секретным ингредиентом — обычной пищевой содой. Она значительно улучшает вкус и консистенцию мяса.
Все, что нужно сделать, — растворить щепотку пищевой соды в небольшом количестве воды и добавить в сырой фарш. Дайте смеси постоять 15–45 минут перед приготовлением. Эффект поражает: мясо остается сочным, нежным и приобретает идеальный золотистый цвет.
Почему сода так действует? Она повышает pH мяса и предотвращает чрезмерное связывание белков, благодаря чему вода удерживается внутри, и фарш не становится сухим или резиновым.
Соду можно добавлять в любой фарш — говяжий, куриный или свиной. Она идеально подходит для котлет, бургеров или фрикаделек, и результат заметен сразу.
Несколько простых советов:
Достаточно щепотки соды — не переборщите.
Дайте фаршу постоять 15–45 минут.
Разместите любимые специи непосредственно перед приготовлением.
После этого ваш фарш никогда не будет сухим или безвкусным — он станет сочным, нежным и ароматным!