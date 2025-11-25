ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Секретный ингредиент для фарша, который меняет все: котлеты всегда сочные и нежные

Приготовить сочный и нежный фарш легко с этим секретным ингредиентом — обычной пищевой содой. Она значительно улучшает вкус и консистенцию мяса.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать фарш сочным

Как сделать фарш сочным / © pexels.com

Все, что нужно сделать, — растворить щепотку пищевой соды в небольшом количестве воды и добавить в сырой фарш. Дайте смеси постоять 15–45 минут перед приготовлением. Эффект поражает: мясо остается сочным, нежным и приобретает идеальный золотистый цвет.

Почему сода так действует? Она повышает pH мяса и предотвращает чрезмерное связывание белков, благодаря чему вода удерживается внутри, и фарш не становится сухим или резиновым.

Соду можно добавлять в любой фарш — говяжий, куриный или свиной. Она идеально подходит для котлет, бургеров или фрикаделек, и результат заметен сразу.

Несколько простых советов:

  • Достаточно щепотки соды — не переборщите.

  • Дайте фаршу постоять 15–45 минут.

  • Разместите любимые специи непосредственно перед приготовлением.

После этого ваш фарш никогда не будет сухим или безвкусным — он станет сочным, нежным и ароматным!

Дата публикации
Количество просмотров
153
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie