Секретный ингредиент: добавьте в стиральную машину всего одну каплю – будете прыгать от счастья

Иногда случается такое, что нужно срочно постирать грязные вещи, а стирального порошка под рукой нет.

Речь идет об обычном шампуне для волос. Раньше мы рассказывали о том, как вымыть стиральную машину от плесени с помощью специального режима.

Если у вас нет времени бежать за новой упаковкой стирального порошка, вы можете воспользоваться своим шампунем. Только стоит обратить внимание, что он очень сильно пенится, поэтому нужно быть осторожным и не наливать слишком много средства.

Лучше добавить каплю шампуня на одну грязную вещь, а затем загрузить все в барабан. А чтобы смягчить ткань можно дополнительно добавить немного уксуса.

Что еще можно залить в стиральную машину, если нет стирального порошка

Шапмунь – не единственное средство, которым вы можете заменить стиральный порошок.

Моющее средство

Он также достаточно сильно пенится, поэтому прибавлять нужно всего лишь одну каплю. Также внимательно прочтите состав моющего средства перед использованием, ведь оно может содержать компоненты, которые могут безнадежно испортить некоторые виды тканей.

Кальцинированная сода

Чем постирать, если нет стирального порошка / Фото: pixabay.com

Это полезное и эффективное средство для решения различных проблем. Особенно он подходит для стирки вещей из льна или хлопка. С помощью соды вы сможете без проблем справиться с грязью и даже немного отбелить ткань. Если вещи очень сильно испачкались, можете даже попробовать приготовить домашний стиральный порошок: возьмите 200 г пищевой соды и 200 г буры, смешайте и пересыпьте в сосуд.

На 2 кг грязного белья понадобится всего-навсего 30 г такого порошка. Всыпьте его в стакан и разведите горячей водой. Во время стирки выбирайте температуру не выше 40-60 градусов.

Горчица

Горчичный порошок отлично справляется с выведением различных загрязнений, особенно на шерстяных и шелковых вещах. После полоскания одежда будет мягкой, приятной на ощупь и будет пахнуть свежестью. Для стирки в машине нужно взять 40-50 г горчичного порошка, который засыпают прямо в барабан после загрузки белья. Выставляйте температуру не выше 40 градусов. Если пятна очень серьезные, предварительно нанесите на них кашицу из горчичного порошка и воды, оставьте на 10-15 минут.

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