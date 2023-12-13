Секретный ингредиент, который сделает котлеты вкуснее: теперь готовлю их только так

Этот ингредиент сделает котлеты сочными.
Стоит один раз приготовить котлеты по этому рецепту, с добавлением секретного ингредиента, и вы больше никогда не будете готовить по-другому.
Чтобы приготовить котлеты, вам понадобятся следующие ингредиенты на килограмм фарша:
- два яйца,
- две луковицы,
- пару кусочков хлеба,
- 100 мл молока,
- зубчик чеснока, соль, перец, зелень по вкусу.
Ингредиент, который сделает котлеты непревзойденными и который нужно добавить в фарш – это две чайные ложки горчицы.
Способ приготовления:
Мелко порежьте лук и обжарьте его на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Срежьте корочки на хлебе, мягкую часть замочите в молоке.
В фарш добавьте жареный лук, мелко нарезанный чеснок, яйца, отжатый от молока хлеб. Не забудьте добавить соль и перец, зелень. Добавьте горчицу, тщательно перемешайте получившуюся смесь.
Вымешайте фарш для котлет в течение 10-15 минут, затем его отбейте до однородной структуры.
Обваляйте сформированные котлеты в панировочных сухарях. Жарить котлеты лучше на сливочном масле, благодаря чему они получатся более нежными.
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