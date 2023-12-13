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Секретный ингредиент, который сделает котлеты вкуснее: теперь готовлю их только так

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1040
Время на прочтение
1 мин
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Секретный ингредиент, который сделает котлеты вкуснее: теперь готовлю их только так

Рецепт сочных котлет

Этот ингредиент сделает котлеты сочными.

Стоит один раз приготовить котлеты по этому рецепту, с добавлением секретного ингредиента, и вы больше никогда не будете готовить по-другому.

Чтобы приготовить котлеты, вам понадобятся следующие ингредиенты на килограмм фарша:

  • два яйца,
  • две луковицы,
  • пару кусочков хлеба,
  • 100 мл молока,
  • зубчик чеснока, соль, перец, зелень по вкусу.

Ингредиент, который сделает котлеты непревзойденными и который нужно добавить в фарш – это две чайные ложки горчицы.

Способ приготовления:

Мелко порежьте лук и обжарьте его на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Срежьте корочки на хлебе, мягкую часть замочите в молоке.

В фарш добавьте жареный лук, мелко нарезанный чеснок, яйца, отжатый от молока хлеб. Не забудьте добавить соль и перец, зелень. Добавьте горчицу, тщательно перемешайте получившуюся смесь.

Вымешайте фарш для котлет в течение 10-15 минут, затем его отбейте до однородной структуры.

Обваляйте сформированные котлеты в панировочных сухарях. Жарить котлеты лучше на сливочном масле, благодаря чему они получатся более нежными.

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Дата публикации
Просмотры
1040
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