Секретный ингредиент, который сделает котлеты вкуснее: теперь готовлю их только так

Стоит один раз приготовить котлеты по этому рецепту, с добавлением секретного ингредиента, и вы больше никогда не будете готовить по-другому.

Чтобы приготовить котлеты, вам понадобятся следующие ингредиенты на килограмм фарша:

два яйца,

две луковицы,

пару кусочков хлеба,

100 мл молока,

зубчик чеснока, соль, перец, зелень по вкусу.

Ингредиент, который сделает котлеты непревзойденными и который нужно добавить в фарш – это две чайные ложки горчицы.

Способ приготовления:

Мелко порежьте лук и обжарьте его на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Срежьте корочки на хлебе, мягкую часть замочите в молоке.

В фарш добавьте жареный лук, мелко нарезанный чеснок, яйца, отжатый от молока хлеб. Не забудьте добавить соль и перец, зелень. Добавьте горчицу, тщательно перемешайте получившуюся смесь.

Вымешайте фарш для котлет в течение 10-15 минут, затем его отбейте до однородной структуры.

Обваляйте сформированные котлеты в панировочных сухарях. Жарить котлеты лучше на сливочном масле, благодаря чему они получатся более нежными.

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