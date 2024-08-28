Секретный трюк со щеткой: как за несколько минут полностью очистить рамы на балконе от грязи

Во время мытья окон ничто так не огорчает, как грязь и песок, попавший между оконной рамой. Похоже, что вычистить это место невозможно. Но есть один секретный трюк.

Не спешите отчаиваться и оставлять оконную раму на балконе грязной. Специалисты поделились эффективным методом со щеткой, который поможет за пару минут справиться даже с сильнейшим загрязнением.

Даже в труднодоступных местах можно отмыть нечистоты, если вооружиться несколькими простыми инструментами и моющими средствами. Вам понадобятся:

влажные салфетки;

бытовая щетка;

моющее средство в виде спрея или пены.

Итак, что нужно сделать, чтобы оконная рама сияла чистотой? Первый этап состоит в том, чтобы очистить загрязнение с поверхности. В этом вам поможет бытовая щетка. Необходимо просто несколько раз пройтись ею по поверхности.

Весь мусор, который мог застрять в конструкции, можно удалить, если воспользоваться влажными салфетками. А чтобы вам было проще, эксперты советуют попробовать один любопытный трюк. Влажную салфетку слез замотать сверху на щетку, а затем пройтись по оконной раме. Так вы соберете всю пыль, которая там осела в труднодоступных местах.

Если на раме все еще можно заметить следы грязи, для закрепления эффекта рекомендуется использовать моющее средство в виде спрея или пенки. Им сбрызгайте загрязненное место, а затем еще раз пройдитесь щеткой с влажной салфеткой на щетине.

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