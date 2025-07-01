Секреты богатого урожая помидоров и бахчевых: чем подкормить растения во время цветения

Подкормка томатов и бахчей

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В этом году помидоры на участке уже активно цветут , и даже появились первые завязи. кистях, особенно в условиях меняющейся погоды (когда чередуются прохладные и очень солнечные дни), растения нуждаются в дополнительной поддержке.

Тем же раствором хозяйка подпитывает и свой бахче. Несмотря на раннюю высадку рассады и нестабильные погодные условия, бахчевые культуры хорошо прижились и активно развиваются. Это подтверждает важность своевременной подкормки для их роста и плодоношения.

Чем подкормить томаты и бахчевые культуры для обильного урожая

Для опрыскивания помидоров и бахчевых культур используется следующая смесь:

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Борная кислота: 10 г на 10 л воды. Бор является микроэлементом, критически важным для цветения и завязывания плодов. Он играет ключевую роль в формировании пыльцы, ее жизнеспособности и процессах оплодотворения цветков. Недостаточность бора может привести к опаданиям цветков и плохой завязке плодов. Кроме того, борная кислота оказывает фунгицидный эффект, помогая защитить растения от некоторых грибковых заболеваний. Она особенно полезна для картофеля, огурцов и помидоров.

Монофосфат калия: 10 г на 10 литров воды. Это удобрение является ценным источником фосфора и калия — двух макроэлементов, жизненно важных для растений во время фазы цветения и плодоношения. Фосфор способствует развитию корневой системы и энергетических процессов в растении, а калий отвечает за качество плодов, их размер, сладость и стойкость к болезням. Калий также помогает растениям лучше справляться со стрессами от погодных колебаний.

Ингредиенты тщательно растворяют в небольшой емкости, перемешивая до полного растворения, затем вливают в бак опрыскивателя.

Опрыскивание следует производить утром, когда нет сильного ветра и нет прямого палящего солнца. Это позволит раствору равномерно распределиться по листьям и лучше усвоиться растениями. Важно также убедиться, что в ближайшее время не ожидается дождя, иначе раствор будет смыт. Обработка производится обильно, чтобы раствор попал на все части растения.