Секреты чистоты: как убирают в своих домах жители Турции и возможно ли перенять их методы

Убирают в Турции не только по желанию или по выходным. Секреты уборки в этой стране состоят в том, чтобы поддерживать дом в чистоте каждый день.

В Турции принято проводить "генеральную" уборку если не каждый день, то по крайней мере дважды в неделю. При этом натирают окна до блеска, лишают пыли даже в труднодоступных местах и начисто вымывают пол. Разбираемся, какие секреты уборки в Турции можно проникнуть, чтобы в доме всегда было чисто.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как наводят порядок в доме в Швеции.

Согласно статистике, только 26,3% женского населения в этой стране работает, а это гораздо более низкий показатель, чем в ЕС. Кроме этого, здесь уборка считается скорее хобби или возможностью занять свое свободное время, дополнительно помогающее создать в доме уютную атмосферу.

Также в Турции принято ходить друг к другу в гости без уведомления. В любую минуту в дверь могут постучаться родственники или друзья, поэтому нужно быть заранее готовым к неожиданным визитам.

Секреты уборки от турчанок

Как убирать, чтобы всегда было чисто / Фото: Unsplash

За столетие такого устройства в Турции научились безупречно убирать в доме всего за несколько часов. И вот несколько лайфгаков, которые могут показаться увлекательными.

Турчанки моют окна глобально примерно раз в два месяца, но еженедельно их натирают до блеска во время генеральной уборки, а всегда стирают занавески. Вот почему в квартирах в этой стране всегда много солнечного света.

Каждый день здесь убирают в ванной комнате. Сантехнику обязательно натирают разнообразными химическими средствами, содержащими уксус, хлор. А зеркальные поверхности всегда протирают после каждого использования санузлом, ведь капли от воды считаются неприемлемыми.

Пылесосят в этой стране каждый день, при этом отодвигая мебель и другие предметы, встречающиеся на дороге. Пол моют с помощью различных ароматических средств, чтобы в доме хорошо пахло.

Без ковров трудно представить турецкий дом, поэтому их тщательно выбивают от пыли трижды в неделю. Во время застолья или больших семейных праздников их даже прикрывают специальной тканью, чтобы защитить от грязи.

Балкон также убирается каждый день, особенно летом. Здесь это не склад разнообразного хлама, а место, где можно приятно отдохнуть, посидеть с семьей вечером, подышать свежим воздухом и насладиться солнцем.

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