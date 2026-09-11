Секреты идеального багажа: авиаэксперт назвала шесть вещей, которые стоит оставить дома

Багаж / иллюстративное фото / © Credits

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Правильно упакованная ручная кладь позволяет сэкономить место и обеспечивает удобство во время перелета. Многие привычные предметы становятся лишним грузом или создают трудности при досмотре в аэропорту из-за своих габаритов и непрактичности.

Эксперт по авиаперелетам и лайф-коуч Аура Э. Мартинес рекомендует отказаться от громоздких вещей в пользу компактных и универсальных альтернатив, пишет издание Real Simple. Это в первую очередь касается гардероба, зарядных устройств, средств по уходу и мелочей, необходимых во время пребывания на борту.

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Не кладите в чемодан громоздкие свитера

Не стоит пренебрегать тёплыми вещами, поскольку в терминалах аэропорта и в салоне самолёта часто бывает прохладно. Однако толстые свитера или массивные худи занимают немало места в сумке и могут доставлять неудобства, когда вы пытаетесь их снять, сидя в пассажирском кресле.

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Мартинес советует вместо этого выбрать легкую толстовку на молнии. Она не занимает много места, её легко надеть поверх футболки или быстро снять, не испытывая никаких неудобств во время перелёта.

Откажитесь от нескольких зарядных устройств

Брать с собой отдельный блок питания и шнур для каждого устройства — не самая лучшая идея. Куча проводов постоянно запутывается, создает беспорядок в сумке и занимает слишком много свободного места.

Гораздо удобнее взять с собой одно универсальное зарядное устройство со встроенными кабелями. Оно позволяет заряжать несколько гаджетов одновременно и пригодится во время длительных пересадок, задержек рейсов или длительных поездок.

Косметика стандартного размера

Вместо полноразмерной косметики лучше выбирать компактные варианты для путешествий. Большие флаконы с кремами или лосьонами занимают место в сумке и нередко вызывают лишние вопросы при прохождении контроля безопасности. Гораздо практичнее брать с собой средства в маленьких дорожных упаковках.

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Небольшой увлажняющий крем и бальзам для губ помогут защитить кожу от пересушивания в салоне самолета. Поскольку воздух во время перелета очень сухой, такие мелочи стоит держать в легкодоступном месте.

Неудобные аксессуары для комфорта

Большие надувные или тканевые подушки и другие объемные аксессуары могут быстро занять всё место в сумке. Если для вас важен комфорт в пути, лучше выбирать товары, которые после использования легко сворачиваются или складываются до минимальных размеров.

Отличной альтернативой массивной подушке станет надувная модель, которая в сдутом виде не займет много места. Также удобным вариантом является складная подушка-сиденье из пены с эффектом памяти: её можно сложить пополам и закрепить багажным ремнем снаружи сумки, освободив место внутри ручной клади.

Большие бутылки для воды

Во время путешествия большая многоразовая бутылка может занимать немало места, особенно когда она пустая. Более удобной альтернативой станет складная бутылка для воды.

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Её можно взять с собой через контроль безопасности, а уже после него наполнить водой. Особенно практичны силиконовые бутылки: когда жидкость заканчивается, их можно просто сжать до минимального размера и спрятать в карман или небольшую сумку.

Обычные носки следует заменить на компрессионные

Лайф-коуч Мартинес рекомендует при длительных авиаперелетах заменить обычные носки на компрессионные. По её словам, они способствуют поддержанию кровообращения в ногах и уменьшают чувство дискомфорта, которое может возникнуть из-за многочасового сидения.

Итак, главный принцип упаковки ручной клади — это практичность, а не количество взятых вещей. Легкая одежда, один универсальный powerbank, мини-версии косметики, компактные складные аксессуары, силиконовая бутылка и компрессионные носки помогут сэкономить место в сумке и сделать любой перелёт значительно приятнее.

Отметим, что опоздание на регистрацию багажа и старые бирки на чемоданах, которые сбивают с толку автоматические системы сортировки, чаще всего приводят к задержке багажа в аэропортах.

Кроме того, метод «Судоку» позволяет уместить в ручную кладь размером 40×30×20 см до девяти вещей, из которых можно составить 20 вариантов одежды. Формула включает три вида верха, три вида низа и три предмета для многослойного образа.

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