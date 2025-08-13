Секреты комфортного сна в жару, которые действительно работают

Сон / © Pexels

За окном вернулась жара, и многие снова сталкиваются с проблемой бессонницы. Эксперты со сна советуют простые способы, которые помогут быстро заснуть даже в самые жаркие ночи.

Об этом пишет психолог Сьюзи Рединг.

Она рекомендует начать с теплого душа перед сном. Холодная вода, в отличие от распространенного мнения, может помешать охлаждению тела, в то время как теплый душ улучшает кровообращение и способствует потере тепла.

Приблизительно за час до сна следует выключить свет и все электронные устройства в комнате, чтобы избежать дополнительного тепла и воздействия синего света. Также важно пить достаточно воды даже ночью, это помогает снизить температуру тела.

Специалисты советуют не накрывать руки и ноги одеялом, а тем, кто хочет остыть быстрее, попытаться положить носки в холодильник перед сном. Еще один совет — держать спальню затемненной в течение дня, чтобы в ней не накапливалось тепло.

По словам врачей, даже в жару комфортный сон возможен, если соблюдать несколько простых, но действенных правил.

Напомним, ранее мы писали, что многие связывают бессонницу с чрезмерным употреблением кофе или стрессом. Однако новое научное исследование предполагает, что причиной нарушения сна могут быть и окружающие нас обычные пластиковые вещи.

Ученые выдвинули гипотезу, что определенные химические соединения, присутствующие в пластике, способны влиять на цикл сна и пробуждение человека подобно кофеину. По их словам, эти вещества могут сбивать наши «внутренние часы», смещая циркадные ритмы в среднем на 17 минут.