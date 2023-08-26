Секреты корейской диеты к-поп айдолов: как быть хрупкой, улучшить кожу и общее здоровье

Диета Южной Кореи, которая также известна в Сети как диета k-pop айдолов, основана на потреблении всех тех продуктов, которые есть в традиционной корейской кухне. Диета не только помогает похудеть, но и очищает кожу и улучшает здоровье в долгосрочной перспективе. Что такое корейская диета – меню и другие особенности.

Корейская диета, основанная на традиционной корейской кухне, содержит мало обработанных продуктов, сводит к минимуму потребление жиров и сладостей. Благодаря такому питанию можно скинуть лишний вес, не отказываясь от любимой еды. Обычно питание включает в себя рис, небольшое количество мяса, овощи, немного морепродуктов и рыбы.

Какое питание у кореянок: основные правила

Чтобы добиться успеха в этой диете, необходимо соблюдать определенные правила:

ешьте меньше калорий – размера порций или дневного лимита калорий в этой диете нет, но нужно пытаться сократить количество калорий, которые вы потребляли до того, не голодая при этом;

– размера порций или дневного лимита калорий в этой диете нет, но нужно пытаться сократить количество калорий, которые вы потребляли до того, не голодая при этом; регулярные упражнения – вы можете добавить тренировку k-pop айдолов или любую физическую активность, которая вам нравится;

– вы можете добавить тренировку k-pop айдолов или любую физическую активность, которая вам нравится; потребление меньшего количества жиров — ограничьте жирную пищу, избегая соусов, специй и масел, если это возможно;

— ограничьте жирную пищу, избегая соусов, специй и масел, если это возможно; минимизация дополнительного сахара — лучше забыть о сладких газированных напитках, печенье, мороженом, хлебобулочных изделиях;

— лучше забыть о сладких газированных напитках, печенье, мороженом, хлебобулочных изделиях; избегайте перекусывания — оно ненужно в этой диете, ведь все основные приемы пищи должны содержать достаточно калорий, чтобы вы не чувствовали голода.

Как корейская диета айдолов помогает похудеть и не только

Корейская диета айдолов / Фото: Pexels

Традиционная корейская пища богата овощами, содержащими клетчатку. Любые диеты на основе клетчатки помогают сбросить лишний вес и снизить чувство голода. Кроме этого, она ограничивает употребление перекусов, часто содержащих достаточно жирную пищу, молочные продукты, добавленный сахар, пшеницу. Дополнительно такое питание поощряет регулярные упражнения, чтобы увеличить количество калорий, которые вы сжигаете.

Наконец важной особенностью корейской диеты для айдолов является уменьшение порций пищи. Продукты нужно съедать медленно, что поможет не переедать и ощущать сытость.

Помимо похудения, корейская диета предлагает и другие преимущества. Большое количество овощей, богатых клетчаткой, помогает укрепить здоровье, защитить от хронических состояний, в частности диабета II типа и болезней сердца. Популярным корейским блюдом является кимчи, или квашеная капуста, которую обязательно добавляют в диету. Исследования показали, что кимчи помогает снизить АД, уровень сахара в крови, общий уровень холестерина. Также ферментированные продукты улучшают работу кишечника, увеличивая количество полезных бактерий. Поэтому помогают лечить такие заболевания, как синдром раздраженного кишечника, атопический дерматит, ожирение и диарея.

Благодаря ограничению потребления молочных продуктов корейская диета улучшает состояние кожи, лишает прыщей. Ведь исследования уже давно показали, что молоко стимулирует выделение инсулина и инсулиноподобного фактора роста, отвечающих за формирование прыщей. Отмечается, что у людей, в рационе которых много молока, в 2,6 раза чаще страдают из-за наличия прыщей.

Как питаются k-pop айдолы: список разрешенных и запрещенных продуктов

Корейская диета поощряет употребление следующих продуктов:

Овощи – можно есть сырыми, ферментированными (квашеная капуста кимчи) или приготовленными, еще один прекрасный вариант есть больше овощей – сварить суп. Фрукты можно есть без ограничений, они являются прекрасной альтернативой сладостям и десертам. Продукты животного происхождения – мясо, рыба, морепродукты и яйца, но стоит есть небольшими порциями. Растительные альтернативы — тофу, королевские вешенки, сушеные грибы шиитаке используются в корейских рецептах как замена мяса. Рис – рисовая лапша и белый рис включены в большее количество корейских традиционных рецептов. Злаковые без пшеницы — картофель, тапиоки, бобы мунг и т.п. — прекрасная альтернатива лапше.

А вот потребление таких продуктов лучше свести к минимуму:

Продукты из пшеничной муки – макаронные изделия, хлеб, крупы, любая выпечка на основе пшеницы. Молочные изделия – йогурты, сыры, мороженое и само молоко. Жирные продукты – жареная жирная пища, соусы, специи, изготовленные на жире. Сладкие продукты – безалкогольные сладкие напитки, сахар, десерты, печенье.

Диета айдолов: меню на три дня

Диета айдолов: меню / Фото: Pexels

Если вы уже давно хотели попробовать корейскую диету, но не могли решиться, потому что не знали, что готовить на каждый день, вот вам приблизительный список из блюд на три дня такого питания.

Первый день:

Завтрак: омлет с овощами. Обед: Овощной суп из тофу и кимчи. Ужин: жареный рис с овощами.

Второй день:

Завтрак: корейские блины с овощами, шиитаками и морепродуктами. Обед: пибимпап (корейское блюдо из риса, яиц, овощей, а также мясом или тофу). Ужин: чапчхэ (корейская жареная стеклянная лапша).

Третий день:

Завтрак: корейские овощные или мясные пельмени, приготовленные из риса или муки тапиоки. Обед: острый корейский салат из капусты. Ужин: кимбап (корейские суши роллы заполнены овощами, креветками, авокадо, тофу по выбору).

Корейская кухня содержит немало интересных блюд, которые богаты овощами, мясом, рыбой, и содержат минимальное количество жира, сахара. В результате корейской диеты айдолы за 13-14 дней можно сбросить до 5 лишних килограмм, не голодая и не ограничивая себя в пище. Меню кореянок всегда очень разнообразно и сбалансировано, хотя придерживаться такого питания может быть сложно из-за его низкой калорийности.

Противопоказания для корейской диеты

Следует отметить, что корейская диета имеет свои противопоказания. Ее не рекомендовано соблюдать людям с заболеваниями печени, желудка, кишечника, почек, а также при наличии гипертонии, сахарного диабета, булимии, анорексии, гормонального дисбаланса. Следует отказаться от такого питания в период беременности и кормления.

Читайте также: