Секреты красоты египетской царицы: семь бьюти-средств Клеопатры, которые можно применять сегодня

Согласно историкам, Клеопатра была женщиной необычайной красоты, которая умела ухаживать за собой. К счастью, некоторые ее секреты документированы, поэтому мы можем представить, какой именно косметикой пользовалась египетская царица. Современные девочки могут попробовать их на себе. Напомним, что ранее мы рассказывали о секретах вечной молодости кореянок.

Самые известные ритуалы Клеопатры, помогавшие ей оставаться молодой и красивой.

Овсяный скраб для лица

Обычные овсяные хлопья египетская царица использовала как в пищу, так и как косметическое средство. Такой скраб легко приготовить дома: нужно смешать с теплой водой мелкие хлопья, подождать, чтобы они размягчились, а затем аккуратно помассировали ими лицо. Скраб смывается обыкновенной водой. Не забудьте после этого нанести на кожу любимый крем.

Тоник для лица с розовой водой

Розовой водой называют водный раствор компонентов эфирного масла розы. Клеопатра широко использовала ее в качестве тоника для увлажнения кожи. После такой процедуры лицо становится гладким и сияющим. Если протирать кожу розовой водой утром и вечером, вы можете добиться таких же результатов. Также дополнительно распыляйте ее на лицо в течение дня.

Солевой скраб для тела

Египетская царица любила скрабить тело натуральными смесями с солью. Один из самых любимых скрабов Клеопатры можно без проблем приготовить в домашних условиях. Возьмите 2 столовых ложки морской соли и 3 столовых ложки густых сливок. Смешайте их в глубокой миске, а затем вотрите в кожу круговыми движениями. Оставьте скраб на теле примерно на 5 минут, затем смойте теплой водой. Средство мягко отшелушивает отмершие клетки и делает кожу гладкой.

Молочная ванна

Какой косметикой пользовалась Клеопатра / Фото: pixabay.com

Согласно документальным показаниям, Клеопатра любила принимать ванну с ослиным молоком, миндальным маслом и свежим медом. Это был ее главный секрет мягкой, сияющей кожи. Ходили даже слухи, что египетская царица всегда брала с собой в путешествии 3-4 ослов, чтобы не пропускать прием ванны. Конечно, ослиное молоко сегодня мы не будем искать, но такую процедуру можно повторить с коровьим. Смешайте 100 г меда, 5 столовых ложек миндального масла (можно заменить оливковым) и три чашки молока. Влейте в тёплую ванну. Окунитесь на 15-20 минут.

Крем для рук с пчелиным воском

Кожа рук у египетской царицы оставалась мягкой благодаря натуральному крему с соком алоэ и пчелиным воском. Такое средство легко приготовить на дому. Для этого возьмите 2 столовых ложки сока алоэ, одну столовую ложку миндального масла, 4 капли эфирного масла розы, 2 столовые ложки пчелиного воска. Растопите на водяной бане пчелиный воск с миндальным маслом, перемешайте, затем добавьте другие компоненты. Когда жидкость охладится, ее можно поставить в холодильник. Такого крема хватит в неделю.

Теплые масла для волос

Чтобы получить шелковистые и блестящие волосы, Клеопатра использовала подогретые растительные масла. Такой бьюти-ритуал можно повторить и дома. Для этого смешайте 2 столовых ложки оливкового масла и 2 столовых ложки касторового масла. Подогрейте смесь, чтобы она стала теплой. Затем с помощью массажных движений вотрите в кожу головы, наденьте шапочку для душа и подождите 30 минут. Затем тщательно вымойте волосы привычным шампунем.

Маска для лица с белой глиной

По сообщениям, дошедшим до наших дней, египетская царица любила делать маски из белой глины. Этот компонент сегодня можно встретить во многих продуктах разных брендов. Также можно купить чистую белую глину в порошке, разбавить теплой водой, добавить мед, масло и нанести на лицо. Оставить на 15 минут, затем смыть. Белая глина не только очищает кожу, но и тонизирует и подтягивает ее.

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