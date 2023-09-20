Секреты красоты со всего мира: девять удивительных народных бьюти-рецептов ухода за собой

Каждая женщина прекрасна по-своему, но нужно правильно ухаживать за своим телом, чтобы сберечь эту красоту. В мире издавна существуют уникальные бьюти-методы, помогающие девушкам оставаться молодыми и красивыми. И вы можете попробовать эти девять из них.

В каждой стране можно найти бьюти-рецепты, передаваемые от поколения к поколению. Так, жительницы Индии благодаря местным средствам могут похвастаться роскошными волосами, а китаянки – фарфоровой кожей. Пополните свою копилку секретами ухода со всего мира, которые легко применять дома.

Египетские молочные ванны

Еще царица Клеопатра знала о целительной силе молочных ванн. Она использовала их для омоложения и увлажнения кожи. В составе молока содержатся кислоты, которые обладают эффектом отшелушивания и помогают разгладить морщины. А если добавить еще одну ложку меда, получите настоящий питательный тоник.

Как сделать молочную ванну в домашних условиях и почувствовать себя Клеопатрой? Всё очень просто. Для этого в теплую ванночку налейте 1-2 литра молока и добавьте 1 чайную ложку меда. Если у вас нет времени на прием ванны, воспользуйтесь косметикой, содержащей молочные кислоты.

Израильские грязевые обертывания

Мертвое море считается главным богатством Израиля. Водоросли и соль из него – это настоящий источник питательных веществ. Израильтянки любят грязевые и водные процедуры, применяемые как для лечения дерматологических заболеваний, омоложения и улучшения местного кровообращения. А еще минеральные соли обладают мощными оздоровительными свойствами – они снимают мышечное напряжение и успокаивают нервную систему.

Дома можно использовать морскую соль для ванн или приобрести специальную израильскую косметику на основе грязей.

Бразильский песочный скраб от целлюлита

Упругие ягодицы и гладкая кожа – это то, чем славятся все жители Бразилии. Но такой результат местные красавицы получают с помощью пляжного песка, используемого для антицеллюлитного массажа. Благодаря такой процедуре улучшается местное кровообращение, что способствует похудению.

Как создать такой песочный скраб дома? Летом, сидя на пляже, наберите в горсть влажного песка, а затем медленно массируйте им тело. Зимой песок можно заменить молотым кофе или морской солью.

Китайская рисовая вода

Многие китаянки могут похвастаться сияющей кожей. Это результат использования риса, который они используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Он выводит токсины и отлично питает и очищает кожу. Как правильно приготовить рисовую воду? Замочите рис в воде, процедите и протирайте лицо полученной жидкостью. На чашку воды нужно всего 2 столовые ложки риса. Жидкость настаивают 20 минут.

Индийское кокосовое масло для волос

Как ухаживают за волосами в Индии / Фото: pixabay.com

Густые и шелковистые волосы – настоящее богатство индийских красавиц. А получить его помогают аюрведические рецепты на основе натуральных масел. Наиболее популярной из них считается кокосовая. Она помогает предотвратить появление секущихся кончиков, придает волосам естественный блеск. Кокосовое масло можно приобрести в аптеке или в косметическом магазине. Обратите внимание, что перед ее нанесением нужно нагреть.

Болгарская розовая вода

Болгария является страной, которая снабжает больше всего розового масла по всему миру. Поэтому неудивительно, что местные женщины используют лепестки роз для бьющих процедур. Благодаря розовой воде кожа станет упругой, здоровой, морщины разглаживаются, влага сохраняется.

Приобрести розовую воду можно в магазине косметики. Но можно приготовить ее самостоятельно. Для этого в посуду положите лепестки роз, залейте их водой и оставьте на несколько часов. Жидкостью протирайте кожу лица.

Шведская сауна

Сауна для шведских красавиц – лучший способ для очищения пор на коже. А для ее тонизирования после процедуры используют замороженные кубики льда с зеленоватым чаем.

ЮАР: ройбуш и замбук

Африканки умываются отваром ройбуша, из которого готовят чай. Это средство помогает успокоить кожу и питает ее полезными веществами. Замбук – это еще один популярный продукт. Это тягучая зеленая мазь на основе растений. Она отлично снимает зуд от укусов комаров, а еще увлажняет.

В наших реалиях можно получить только ройбуш. Из него нужно заварить чай, который затем используют для умывания и ванночек.

Великобритания и ее горячие полотенца

Метод очень прост, но, тем не менее, эффективен. Вместе с горячими полотенцами британки используют растительные масла и бальзамы. С помощью процедуры можно безболезненно удалить ороговевший слой кожи, подарить ощущение молодости и свежести.

Сначала на лицо нужно нанести косметику для очищения. Затем окуните в горячую воду полотенце, обработайте кожу, обязательно проведя по массажным линиям. Затем умойтесь гелем или пенкой.

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