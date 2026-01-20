Секреты норвежцев: как не мерзнуть зимой даже в самый сильный холод

Советы: как греться зимой / © unsplash.com

Норвежское издание A frog in the fjord собрало десятку главных лайфхаков, помогающих северянам оставаться в тепле целую зиму. Просмотрите свой гардероб и добавьте эти простые, но эффективные привычки в повседневную жизнь.

Выбирайте правильные ткани

На зиму забывайте о хлопке и синтетике. Хлопок впитывает влагу и мгновенно охлаждает тело, а синтетика плохо «дышит» и накапливает запахи. Лучший вариант – шерсть , особенно мериносовая. Несколько слоев шерстяной одежды создают воздушные карманы для тепла и вывода влаги. Термобелье из 100% шерсти — ваш самый надежный союзник.

Одевайтесь слоями

Тепло сохраняет не саму одежду, а воздух между его слоями. Лучше несколько тонких вещей, чем одна толстая . Оптимальная формула: тонкая шерстяная рубашка на тело+флис или легкий пуховик+ветрозащитная куртка, например Gore-Tex. Такое соединение держит тепло и защищает от пронизывающего ветра.

Избегайте перегрева

Это может показаться парадоксом, но слишком теплая одежда зимой – ваш враг . Потев, вы быстро замерзнете. Одевайтесь в зависимости от активности: если сидите на стадионе или у проруби — утепляйтесь максимально. Если катаетесь на лыжах или коньках, выбирайте более легкий комплект и берите запасной свитер. И помните: снимайте слой одежды, как только становится жарко.

Грейте все тело, а не только голову

Миф о потере 80% тепла из-за головы давно опровергнут. Тело теряет тепло пропорционально площади открытых участков. Шапка важна, но не спасет, если нижняя часть тела недогрета. Особое внимание – ногам .

Как держать ноги в тепле

Если ноги холодные – весь организм мерзнет. Норвежцы соблюдают три правила:

Изоляция от земли – толстая подошва или специальные стельки с алюминиевым низом и шерстяным верхом. Шерстяные носки — лучше две тонкие пары, чем одна толстая хлопчатобумажная. Пространство в обуви — пальцы должны двигаться, чтобы кровообращение было нормальным и сохранялась воздушная прослойка для тепла.

Никаких диет в мороз

Зимой организму нужна энергия . Ешьте полезные жиры: рыбу, орехи, оливки, авокадо. Алкоголь дает ложное чувство тепла – избегайте его.

Сауна раз в неделю

Норвежцы – чемпионы саун. Контраст: несколько минут в жаре + холодный душ или снег. Это разгоняет кровь, снимает стресс и согревает «до костей» .

Физическая активность на улице

Холод не помеха. Бег, лыжи, коньки – идеальные способы разогреть тело и укрепить иммунитет. Активность стимулирует метаболизм и поддерживает тепло естественным путём.

Тепло в доме

Дом – ваша крепость. Проверьте изоляцию окон, используйте грелки, одеяла с натуральными наполнителями . Проветривайте по утрам, чтобы обновить воздух.

Ловите солнце

Не менее важно психическое тепло. Каждая минута на солнце помогает пережить темные зимние дни , повышает настроение и поддерживает эмоциональный баланс.