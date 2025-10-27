Секреты опытных садоводов: как правильно хранить гладиолусы, чтобы луковицы не гнили и не пересыхали до весны

Как и в чем хранить гладиолусы зимой / © unsplash.com

Часто луковицы, хранящиеся в неправильных условиях, гниют, сиреют или пересыхают, из-за чего они становятся непригодными для посадки. Как правильно хранить луковицы гладиолусов до весны, чтобы они оставались здоровыми и жизнеспособными?

Основные правила хранения луковиц гладиолусов

Выбор тары

Для хранения подходят бумажные пакеты с отверстиями, картонные коробки с дырочками, капроновые чулки, сетки или хлопчатобумажные мешочки для деток. Такие контейнеры позволяют воздуху циркулировать, предотвращая образование плесени.

Оптимальные условия

Лучшее место — сухой подвал, холодильник или кладовая с постоянной температурой от +3 до +7°C. Важно избегать резких перепадов температуры и повышенной влажности.

Регулярная проверка

Раз в месяц луковицы нужно осматривать:

если они стали влажными — обязательно просушить;

если пересохли — на пару часов завернуть во влажную ткань.

Чего избегать

Не храните луковицы в пластиковых пакетах без отверстий: они создают парниковый эффект и все ваши усилия могут быть испорчены.

Дополнительные советы от опытных садоводов

Перед закладкой на хранение полезно обработать луковицы фунгицидами или слегка присыпать золой, чтобы предотвратить развитие болезней.

Важно хранить сорта отдельно, чтобы не смешивались ранние и поздние гладиолусы — это помогает избежать порчи при разных сроках произрастания.

Для длительного хранения можно использовать небольшую вентиляцию в помещении: даже легкий поток воздуха снижает риск плесени и загнивания.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните свои луковицы гладиолусов в здоровом состоянии до следующего сезона и получите обильное, красивое цветение весной.