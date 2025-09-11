ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
106
Время на прочтение
2 мин

Секреты осенней посадки клубники: когда и как это лучше делать

Осенняя посадка клубники: гарантия обильного урожая в следующем году

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Посадка клубники осенью

Посадка клубники осенью

Когда сажать клубнику осенью

Осенняя посадка клубники является ключевым условием для получения щедрого урожая. По словам опытных садоводов, правильный выбор времени и соблюдение основных агротехнических требований позволят растениям хорошо укорениться до прихода морозов и легко перенести зиму. Самым благоприятным периодом для высадки клубничных кустов считается конец августа — начало сентября.

Выбор участка и подготовка почвы

Для посадки клубники следует выбирать хорошо освещенный участок, где не застаивается вода. Избыток влаги может привести к вымерзанию растений. Почва должна быть легкой и богатой питательными веществами. Как отмечает садовник в видео, идеально подойдет участок, где раньше рос картофель, поскольку земля уже перекопана. Ее можно дополнительно обогатить, засеяв сидератами, например горчицей.

Для обеспечения хорошего старта молодым кустам, в каждую посадочную ямку следует добавить перегной и суперфосфат. Именно фосфор является важнейшим элементом развития корневой системы. Также суперфосфат содержит кальций и серу, способствующие усвоению питательных веществ и общему укреплению растения.

Как садить клубнику осенью

  • Перед посадкой, особенно если вы используете саженцы-копанки, имеющие сбитые корни, их необходимо замочить в воде на несколько часов. Это позволит корням расправиться. По мнению опытных садоводов, игнорирование замачивания перед посадкой является одной из главных ошибок, которая может привести к отсутствию урожая. При посадке корни должны быть расправлены, а в ямке можно сделать небольшой холм, чтобы корни равномерно распределились вокруг него.

  • Важно также следить за глубиной посадки: серединка, или «сердце», должна оставаться над поверхностью почвы. Если усадить слишком глубоко, куст может погибнуть.

  • Оптимально высаживать клубнику в два ряда, соблюдая расстояние в 40 см как между кустами, так и между рядами. Это позволит эффективно использовать пространство, не создавая дополнительных троп.

  • Для облегчения ухода следует использовать агроволокно. Оно предотвращает рост сорняков и сохраняет влагу, что значительно уменьшает количество ручного труда. После посадки, если почва сухая, ее следует увлажнить, а для лучшего укоренения можно пролить кусты раствором янтарной кислоты или другого укоренителя.

  • После понижения температуры ниже нуля грядки рекомендуется замульчировать, например, соломой. Это защитит корни от промерзания и поможет растениям благополучно перезимовать.

Соблюдение этих советов превратит осеннюю посадку клубники в успешный и предполагаемый процесс, что вознаградит вас обильным урожаем уже в следующем году.

Дата публикации
Количество просмотров
106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie