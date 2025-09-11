Секреты осенней посадки клубники: когда и как это лучше делать

Посадка клубники осенью

Реклама

Когда сажать клубнику осенью

Осенняя посадка клубники является ключевым условием для получения щедрого урожая. По словам опытных садоводов, правильный выбор времени и соблюдение основных агротехнических требований позволят растениям хорошо укорениться до прихода морозов и легко перенести зиму. Самым благоприятным периодом для высадки клубничных кустов считается конец августа — начало сентября.

Выбор участка и подготовка почвы

Для посадки клубники следует выбирать хорошо освещенный участок, где не застаивается вода. Избыток влаги может привести к вымерзанию растений. Почва должна быть легкой и богатой питательными веществами. Как отмечает садовник в видео, идеально подойдет участок, где раньше рос картофель, поскольку земля уже перекопана. Ее можно дополнительно обогатить, засеяв сидератами, например горчицей.

Для обеспечения хорошего старта молодым кустам, в каждую посадочную ямку следует добавить перегной и суперфосфат. Именно фосфор является важнейшим элементом развития корневой системы. Также суперфосфат содержит кальций и серу, способствующие усвоению питательных веществ и общему укреплению растения.

Реклама

Как садить клубнику осенью

Перед посадкой, особенно если вы используете саженцы-копанки, имеющие сбитые корни, их необходимо замочить в воде на несколько часов . Это позволит корням расправиться. По мнению опытных садоводов, игнорирование замачивания перед посадкой является одной из главных ошибок, которая может привести к отсутствию урожая. При посадке корни должны быть расправлены, а в ямке можно сделать небольшой холм, чтобы корни равномерно распределились вокруг него.

Важно также следить за глубиной посадки: серединка, или «сердце» , должна оставаться над поверхностью почвы. Если усадить слишком глубоко, куст может погибнуть.

Оптимально высаживать клубнику в два ряда, соблюдая расстояние в 40 см как между кустами, так и между рядами. Это позволит эффективно использовать пространство, не создавая дополнительных троп.

Для облегчения ухода следует использовать агроволокно . Оно предотвращает рост сорняков и сохраняет влагу, что значительно уменьшает количество ручного труда. После посадки, если почва сухая, ее следует увлажнить, а для лучшего укоренения можно пролить кусты раствором янтарной кислоты или другого укоренителя.

После понижения температуры ниже нуля грядки рекомендуется замульчировать, например, соломой. Это защитит корни от промерзания и поможет растениям благополучно перезимовать.

Соблюдение этих советов превратит осеннюю посадку клубники в успешный и предполагаемый процесс, что вознаградит вас обильным урожаем уже в следующем году.