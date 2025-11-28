Секреты роскошного цветения орхидеи: важные советы по уходу за растением

Орхидея. / © Unsplash

Орхидея – одно из популярных комнатных растений. Хотя они не очень привередливы в уходе — нуждаются только в легком поливе и регулярной подкормке. Однако некоторые особенности есть.

Как добиться повторного цветения орхидеи, рассказали цветоводы ресурсу Martha Stewart.

Слишком много воды, слишком мало питательных веществ и света, могут помешать растению использовать свою энергию для цветения. Орхидеи наибольшее количество цветов получают, когда их размещают в ярком, но косвенном свете.

"Если вы хотите оптимизировать их цветение, лучше подойдет светлое место", - рассказал садовник Джастин Хэнкок.

Поддерживайте здоровье орхидеи, поливая ее, когда смесь для горшка становится сухой. Это также будет способствовать повторному цветению.

"Многие люди считают, что это означает полив примерно раз в 10-14 дней, но это действительно зависит от ваших условий - освещения, температуры, типа смеси для горшка, количества воды, которую вы используете за один раз и т.д.", - пояснил эксперт.

Помогите своему растению подготовиться к ежегодному цветению, хорошо подпитывая его в течение года. Используйте удобрение, специально разработанное для орхидей.

"Орхидеям нужно питание, чтобы они росли и цвели лучше", - объясняет садовник.

Орхидеям нужен период покоя, в течение которого растению зимой нужны более сухие и прохладные условия, чтобы помочь стимулировать развитие цветочных почек. Создайте разницу между дневной и ночной температурами примерно от 10 до 15 градусов, но не допускайте, чтобы ей стало слишком холодно или слишком жарко.

"В большинстве орхидей развитие цветов стимулирует сезонное изменение освещения и температуры, которые происходят естественным образом, а также разница между дневной и ночной температурой", - говорит Джастин Хэнкок.

Удаление стебля орхидей может перенаправить энергию растения на цветение в следующем году, но эта процедура не является обязательной для повторного цветения.

"Пока стебель зеленый, его можно оставить. Если стебель потемнел и увял, его можно удалить в основание растения, поскольку он не так легко зацветет повторно с того же стебля", - подчеркнул эксперт-садовод.

Эксперты объясняют: вы можете ожидать, что орхидея будет цвести раз в год. Впрочем, это будет происходить не обязательно будет в то же время года, когда вы его купили. Некоторые растения вынуждены цвести, чтобы попасть на продажу, даже если время выходит за пределы их естественного роста. Это означает, что растение, которое вы купили цветущим в сентябре, может снова цвести следующей весной. Тогда в течение следующего года не будет цвести снова.

Напомним, мы писали о том, можно ли держать орхидею на кухне. Ведь чтобы эти нежные цветы радовали ярким и продолжительным цветением, важно правильно выбирать место для горшка.