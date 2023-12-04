Секреты уборки американского эксперта: с чего начать и как это сделать

Уборка квартира – дело не благодарное. Не успеешь навести порядок, как квартира снова превращается не в убранную. Особенно это актуально, если в доме живут дети. Поэтому для многих хозяек уборка превратилась в нелюбимое, рутинное домашнее дело.

Если вы относитесь к тем, для кого уборка не вызывает восторга и желания, попробуйте воспользоваться методом "12-12-12" Джошуа Беккера, который поможет избавиться от хлама и превратит уборку в приятное дело.

Как начать убирать по методу "12-12-12"

О способе уборки 12-12-12 рассказал Джошуа Беккер, основатель и главный редактор сайта «Путь к минимализму», посвященного осознанному образу жизни.

Начать убирать нужно с того, чтобы в квартире, доме выбрать 12 вещей, которые нужно выбросить, 12 вещей, которые нужно пожертвовать, отдать кому-то, еще 12 — положить на место. Упомянутое правило имело большой успех среди многих американских хозяек, особенно в больших семьях.

Оказалось, что такое простое правило уборки подходит для тех, кто не хочет сильно замарачиваться с уборкой, но любит порядок.

Если привлекать всех членов семьи, мужа, детей, ускорить и улучшить уборку можно в несколько раз, ведь семья из 4-х человек за одну уборку лишится 48 лишних предметов, 48 вещей подарит, столько же положит на место.

Помимо практической пользы, поддержки порядка и чистоты это правило объединит семью общим занятием. А если провести уборку в формате игры, этот процесс еще и увлечет детей.

Правило уборки можно применять как для всего дома, так и для отдельных его частей или предметов, например, убрать таким образом балкон, кухонные антресоли или даже отдельный шкаф. Особенно пригодится такой метод уборки перед Новым годом.

Читайте также: