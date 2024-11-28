Секреты уборки кореянок: как наводить порядок в доме с удовольствием

Основные принципы уборки кореянок

Убираться нужно каждый день, а не выделять один день для этого. Это гораздо эффективнее, потому что в доме всегда будет чисто. Более того, вам не придется проводить все выходные, пытаясь отчистить дом до блеска. Убирайте понемногу, то тут то там. К примеру, после мытья посуды обязательно протрите раковину, промойте ее водой, вытрите все капли. Тогда вам не придется позже отчищать часами известковый налет.

Убирать нужно сверху вниз (или от максимально чистого до грязного). Так вы сможете сэкономить свое время. Еще один интересный лайфгак состоит в том, чтобы мыть губку всегда над ситом. Весь жир и грязь будет оставаться в нем, поэтому вам не придется чистить трубы спустя некоторое время.

Чем больше разнообразного хлама, тем квартира выглядит неряшливе. Кореянки не скапливают небольшие предметы декора, которые могут только мешать и собирать на себя пыль и грязь. Попробуйте посмотреть все вещи, которые есть в вашем доме. Отберите те, которые вам не нужны и что нужно слишком часто вытирать. Их можно отдать на благотворительность или раздать знакомым, нуждающимся в них.

Используйте правило пяти минут. Это важное правило всех кореянок состоит в том, чтобы разделить дом на отдельные зоны, а затем убирать каждую из них в отдельности. Вы можете выделить каждой зоне свой день недели, когда вы будете в ней убираться. Так поддерживать чистоту в квартире гораздо проще. Конечно, не следует обманывать себя и думать, что без генеральной уборки после такого можно будет обойтись. Это не так. Но его вам придется устраивать гораздо реже.

Делайте сначала то, что наиболее заметно, чтобы убирать с удовольствием и получать от всего процесса антистресс-эффект. Если вы будете начинать уборку каждый раз с чего-то другого, оно не будет надоедать так быстро. Более того, вы будете видеть результаты труда сразу, что приносит незаурядные приятные эмоции.

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