Секреты успешной посадки картофеля: методы, которые обеспечат вам большой урожай

Урожайность картофеля зависит не только от сорта, ухода, борьбы с вредителями и болезнями, но и от способа посадки.

Как подготовить картофель для посадки

Перед тем как сажать картофель, нужно правильно подготовить посадочный материал. Сначала отберите здоровые клубни, удалив гнилые, подмороженные, зараженные и мягкие плоды, выбирая средние по размеру картофелины. Затем прогрейте их в духовке или под солнцем, чтобы они проросли до появления ростков.

Далее обработайте картофель для дезинфекции от заболеваний, используя раствор из следующих ингредиентов:

Марганцовка – 1 грамм;

Медный купорос – спичечная коробка;

Вода – 10 литров.

Залейте картофель этим раствором и оставьте его для просушки.

Как посадить картофель для большого урожая

Посадка в траншее

Для этого способа высадки выкапываются траншеи на расстоянии 1 метр друг от друга и глубиной 30 сантиметров. На дно кладется слой сена толщиной 15 сантиметров и присыпается навозом или золой. Траншею готовят еще осенью, а сам картофель сажают весной.

Посадка в лунки

Если вы выбираете этот метод, тоже лучше подготовить землю осенью, проведя мульчирование и подкормку. Весной выкапываются лунки глубиной 8-10 см с интервалом 80 сантиметров. Пророщенный картофель помещается в лунки побегами вверх, а сверху подпитывается древесной золой и компостом.

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