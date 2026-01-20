Как утеплить гараж своими руками / © Pixabay

Реклама

Когда говорят об утеплении, все сразу вспоминают стены или крышу. Конечно, это важно, но чаще всего самые «дыры» в тепловом балансе остаются без внимания.

Прежде всего — ворота. Большой металлический лист работает наоборот: вместо того чтобы хранить тепло, он втягиваю холод с улицы. Даже пенопластовая обшивка здесь не решает проблему полностью. Настоящий трюк профессионалов — уплотнение притвора. Достаточно резиновой ленты или щеточного уплотнителя по периметру створок — и эффект будет больше, чем от слоя ваты на стенах. Устранив сквозняки, температура внутри растет на несколько градусов, потому что теплый воздух перестает вытекать наружу.

Второе важное место — пол. Переделывать ее сложно и грязно, поэтому многие пропускают этот шаг. А бетон без изоляции «тянет» холод прямо с земли. Не обязательно делать полноценную стяжку: достаточно утеплить место, где стоит верстак или где вы проводите больше времени. Простой резиновый настил или деревянные щиты создают воздушную прослойку, защищающую ноги от холода и значительно повышающую комфорт во всем помещении.

Реклама

Не менее важна вентиляция. Закрывать ее, пытаясь сохранить тепло, — роковая ошибка. Без циркуляции воздуха в гараже накапливается влага от мокрой машины или снега, и сырые стены отдают холод в несколько раз быстрее. Поэтому утепление работает только в сухом помещении. Нужен правильно настроенный вытяжной канал, выводящий влагу, но не создающий сквозняков.