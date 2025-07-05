ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
221
Время на прочтение
2 мин

Секреты варки идеальных яиц: запомните, чтобы готовить крутые или всмятку

Казалось бы, сварить яйцо — самая простая задача. Но сколько раз случалось, что вместо нежного желтка вы получали почти сырое яйцо, а вкрутую сваренное было с серым, пересушенным желтком и шелушащейся с трудом скорлупой?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сварить яйцо, чтобы оно было идеальным: несколько секретов

Как сварить яйцо, чтобы оно было идеальным: несколько секретов

Как оказалось, залог идеально сваренных яиц — не только в продолжительности варки, но, прежде всего, в точном контроле температуры и одном важном завершающем шаге.

Все начинается с выбора яиц. Лучше всего для мягкой варки или приготовления пашоту подходят очень свежие яйца — именно они позволяют белку нежно и равномерно обнимать желток.

Идеальное вареное яйцо — не просто о времени. Настоящий успех зависит от температуры, правильного подхода и финального шага, который часто игнорируют.

Если вы хотите яйцо вкрутую, выбирайте не слишком свежие — 7–14 дней. Они гораздо легче чистятся.
Свежие яйца лучше подходят для мягкой варки или пашоты — в них белок хорошо держит форму и окутывает желток.

Варка вкрутую: метод холодного старта

  1. Поместите яйца в кастрюлю в один слой.

  2. Залейте холодной водой — примерно на 2–3 см выше уровня яиц.

  3. Добавьте щепотку соли (чтобы снизить риск трещин) и ложку уксуса или лимонного сока (помогает белку сворачиваться, если скорлупа треснет).

  4. Поставьте на мощный огонь. Как только вода закипит — убавьте до умеренного кипения.

  5. Установите таймер:

  • 9 мин — желток полностью схвачен, но ярко-желтый.

  • 10 мин — желток жесткий и светлее.

  • 12 мин — возможный серый ободок — это уже переварено.

Варка всмятку: метод горячего старта

  1. Вскипятите воду.

  2. Аккуратно опустите яйца комнатной температуры ложкой в кипяток (холодные могут треснуть).

  3. Убавьте кипение до слабого.

  4. Варите:

  • 5–6 мин — белок вскочил, желток жидкий.

  • 6-7 мин — по краям загустевших, в центре еще мягкий — “мешочек”.

Как только идет время — мгновенно сливайте кипяток и переливайте яйца холодной водой.
Это не просто охлаждение — это остановка варки, которая:

  • не дает желтку “довариться” от остаточного тепла (именно оно создает серый ободок),

  • создает прослойку пара между белком и скорлупой — и та снимается без проблем.

Держите яйца:

  • 5 мин в ледяной воде — если сварены всмятку,

  • 10–15 мин — если круто.

Начинайте чистить с тупого конца — там есть воздушная подушка, за которую легко подцепить пленку.
Если сложно — чистьте под струей холодной воды: она проникает между скорлупой и белком и облегчает процесс.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie