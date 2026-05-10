Секс для похудения: тренер шокировал цифрами сжигания калорий во время интима

Эксперт рассказал, действительно ли секс помогает похудеть / © Credits

Реклама

Социальные сети пестрят советами об «идеальной» интимной жизни и магической пользе секса для похудения. Однако специалисты предостерегают: реальная статистика отношений существенно отличается от сетевых стандартов, а количество половых актов неизбежно меняется со временем.

Культура «сексуальных рекордов» часто давит на мужчин и женщин, заставляя чувствовать себя неполноценными. Нутрициолог и фитнес-эксперт Виктор Мандзяк рассказал о реальных временных границах полового акта и подсчитал энергозатраты организма во время «любви под одеялом».

Опираясь на данные сексопатологов, эксперт отмечает, что физиологическая норма продолжительности полового акта составляет от 3 до 13 минут. Поэтому если мужчина укладывается в этот временной промежуток, он абсолютно здоров, а «марафоны» по 40 минут — это скорее исключение или миф, чем стандарт.

Реклама

Если взять средний показатель в 8 минут, то возникает вопрос: реально ли за это время существенно похудеть? Исследования показывают, что молодые мужчины тратят около 4,2 ккал в минуту, а женщины — 3,1 ккал.

Несмотря на то, что в экспериментах фиксировали и более длительные акты (в среднем почти 25 минут, а иногда и до часа), энергозатраты во время близости остаются сравнительно невысокими.

«Один мужчина умудрился сжечь аж 306 ккал. Но не будем наивными, органично ли это все? Скажите мне, если бы вы приняли участие в опыте, цель которого — определить энергопотери во время секса, как вы бы тра***ились? Длительнее и интенсивнее, чем обычно — вот как вы бы делали это», — отмечает эксперт.

По подсчетам Мандзяка, если брать средний показатель в 3,65 ккал в минуту, то за стандартные 8 минут близости сжигается всего 29 килокалорий. По его словам, эта цифра мизерная: чтобы избавиться хотя бы от одного килограмма жира, понадобится провести 276 таких «сеансов». Однако не стоит забывать об энергетическом гомеостазе — любая физическая активность усиливает аппетит, и организм обязательно попытается компенсировать потраченное.

Реклама

«Еще стоит добавить, что мужчина теряет калории со спермой, а женщина, наоборот, может их получать с ней. Но, друзья, и здесь влияние на массу тела незначительное, и им можно смело пренебречь», — подчеркнул фитнес-эксперт.

Напомним, после значительного похудения, вызванного современными препаратами или бариатрической хирургией, жировые пакеты лица могут уменьшаться до 70%- это приводит к впалым щекам, глубоким носогубным складкам и визуальному старению из-за потери естественной опоры тканей. Современная эстетическая хирургия исправляет это не натяжением кожи, а комплексным подходом: восстановлением объема с помощью липофилинга (пересадки собственного жира пациента) вместе с лифтингом тканей, однако процедуру рекомендуют только после стабилизации веса.

Кроме того, по данным исследования, опубликованного в Nature, эффективность инъекций для похудения значительно варьируется в зависимости от генов, связанных с аппетитом и пищеварением, — одни люди теряют до 30% веса, другие не имеют никакого прогресса, а средний результат составляет минус 11,7%.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров