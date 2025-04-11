Секс-скандал в фитнес-клубе: дети узнали своих мам на видео с тренером

Женщины попали в секс скандал / © Shutterstock

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Сексуальный скандал в Явне (Израиль) не утихает. Его эхо затрагивают уже не только тренера по фитнесу и занимавшихся с ним сексом посетителей, но и детей, чьи мамы стали «героинями» случайно записанных роликов, просочившихся в соцсети.

Так, несколько детей узнали в участницах секс-видео своих матерей, пишет mynet.

Главный герой слитого в сеть видеоконтента с интимными сценами — тренер фитнес-клуба в Явне, 30-летний холостяк. Он занимался сексом с посетителями, среди которых были и замужние женщины. При этом в зале работали видеокамеры, которые вели запись и, как выяснилось, не только занятий. Кто получил доступ к этим видео и слил их в соцсети.

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«Дети делились между собой впечатлениями от увиденных действий и поз. Они понятия не имеют, как справляться с такими неудобными ситуациями, тем более что узнали на кадрах мам своих одноклассников, которые тут же стали объектами насмешек и издевательств. Хотя эти женщины взрослые и имеют право делать все, что им вздумается, но жертвами стали их семьи, особенно дети, которые теперь пренебрегают сверстниками», — рассказывает жительница Явне.

Несколько десятков активисток движения «Строим альтернативу» провели демонстрацию в городском торговом центре Явне, призвав пресечь нарушение неприкосновенности частной жизни женщин, попавших в объектив видеокамер во время секса. Активистки утверждают, что пересылка этого контента в мессенджерах WhatsApp и Telegram — это разновидность сексуального преступления.

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