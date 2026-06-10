Вдова требует компенсацию после смерти мужчины

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В Великобритании вдова подала иск более чем на 200 тыс. фунтов стерлингов против производителя сыра после того, как ее муж умер от инфекции, которую, по ее словам, вызвал зараженный продукт, подаренный на День святого Валентина.

Карина Паркс требует компенсацию от компании, утверждая, что ее супруг Роджер Паркс умер после употребления сыра, зараженного бактерией листерии.

Об этом сообщает издание Іadbible.

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В феврале 2023 года женщина приобрела для мужчины подарочный набор крафтовых сыров от производителя из графства Уилтшир.

По данным следствия, художник из Западного Сассекса в течение нескольких дней ел входивший в набор сыр Baronet Reblochon. Впоследствии мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия и 21 февраля был госпитализирован.

Через два дня врачи установили, что он заразился листериозом — инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Listeria monocytogenes.

Несмотря на лечение антибиотиками и наблюдение за инфекционными заболеваниями, Роджер Паркс умер через шесть дней после госпитализации.

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Расследование подтвердило заражение продукта

В ходе судебного разбирательства в 2024 году было установлено, что сыр, употребляемый мужчиной, был заражен и непригоден для потребления.

Официальный вывод указал, что смерть наступила в результате полиорганной недостаточности и менингита, вызванных инфекцией.

После инцидента компания отозвала партию сыра Baronet Reblochon по продажам через Агентство пищевых стандартов Великобритании (Food Standards Agency). Также сообщалось, что после употребления этого продукта заболели еще два человека.

Производитель не признает ответственности за смерть

Хотя компания признала факт заражения продукции листерией, она отрицает, что именно этот сыр стал причиной смерти Роджера Паркса.

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Представители производителя отмечают, что у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем еще до заражения. В частности, он перенес сложную операцию на аорте, страдал сердечной и почечной недостаточностью, а также другими хроническими заболеваниями.

По мнению защиты, именно эти заболевания могли стать главной причиной смерти.

В то же время адвокаты вдовы ссылаются на выводы расследования, согласно которым заражение сыра, вероятно, произошло из-за производственных процессов компании.

В судебных документах говорится, что производитель не изъял опасный продукт по продаже вовремя, из-за чего зараженный сыр попал к потребителю.

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Что известно о листериозе

Листериоз — это инфекционное заболевание, которое человек может получить после употребления зараженных продуктов питания.

В большинстве случаев болезнь проявляется повышенной температурой, болью в мышцах, тошнотой или диареей и не представляет серьезной угрозы.

Однако для пожилых, беременных женщин, новорожденных и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может привести к тяжелым осложнениям, включая менингит, сепсис и полиорганную недостаточность.

Дело будет рассматривать Высокий суд Лондона, если сторонам не удастся урегулировать конфликт до начала полноценного судебного процесса.

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