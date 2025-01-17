"Селедка под шубой" по-новому: оригинальный рецепт классического салата

Салат "Селедка под шубой" — это классика, которая, пожалуй, никогда не надоест. Традиционно его готовят пластами. Впрочем, это блюдо можно подать несколько иначе. Подача удивит гостей, но на вкусе это никак не отразится.

Как приготовить традиционное блюдо, но с новой подачей, посоветовала блоггер на Instagram-странице "thefoodhub.by ilona".

Ингредиенты

три "листика" лаваша

две средние морковки

одна-две свеклы

два яйца

майонез

сельдь

соль-перец

Приготовление

1. Отварите овощи и яйца. После приготовления все ингредиенты натрите на терке. Сельдь нарежьте на средние куски.

2. Смажьте все лаваши майонезом. На первый "листочек" лаваша выложите тертую вареную свеклу. На второй – морковь. На третий слой – вареные яйца. Также не забывайте добавлять соль в овощи, чтобы закуска не была пресной.

3. После того как выложили все ингредиенты, попробуйте скручивать закуску в рулет. Оберните пленкой и отправьте в холодильник на 30-40 минут. Сверху выложите селедку или любую другую рыбу.

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