Селфи, кот или общее фото: психологи объяснили, какие секреты выдает ваш аватар в соцсети

Фото профиля может выдать ваш характер / © Pexels

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Фото профиля в соцсетях часто становится первым, что видят другие люди, когда открывают страницу. Поза, взгляд, компания на снимке и даже частота смены фотографий могут влиять на то, какие черты характера собеседники приписывают владельцу страницы.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Фото с друзьями создает впечатление открытости

Если человек выбирает для профиля снимок с друзьями, на большом мероприятии или во время концерта, окружение может воспринимать его как общительного и открытого. Особенно такой эффект усиливают яркие фотографии, на которых много людей и видна активная социальная жизнь.

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По словам консультантки по жизненным вопросам по имени Франческа, для экстравертных людей общение и компания могут быть важной частью самоидентичности. Поэтому групповое фото способно передавать не только воспоминание о приятном событии, но и сигнал о широком круге знакомств и любви к общему отдыху.

Впрочем, делать вывод о характере только по такому снимку не стоит. Человек мог просто выбрать фотографию, на которой считает себя наиболее привлекательным, или изображение может иметь для него особое значение.

Вызывающее фото не всегда означает уверенность

Откровенный или сексуальный снимок может производить впечатление большой уверенности в себе. Но, по мнению консультантки, иногда за демонстративной внешностью может стоять совсем другая потребность — желание получить больше внимания и подтверждение привлекательности.

Если человек сомневается в своей ценности или считает себя недостаточно интересным, сексуальная фотография может стать способом компенсировать эти переживания. В то же время, это лишь один из возможных вариантов объяснения.

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Такой снимок может быть обычным способом самовыражения, соответствовать стилю человека или просто нравиться ему. К тому же зритель не знает, почему именно была выбрана фотография, поэтому легко приписывает ей собственные мотивы.

Частые изменения фото могут иметь разные причины

Одни пользователи годами не изменяют изображение профиля, а другие делают это почти каждую неделю. Очень частая замена фотографий может создавать впечатление неуверенности в себе, потребности во внимании или нестабильного представления о собственном образе.

Иногда причиной становятся эмоциональные изменения. После разрыва отношений, разочарования или другого важного события, человек может заменить фото, чтобы символически показать начало нового этапа жизни.

Но сама по себе смена фотографии несколько раз в год не является чем-то необычным. Значение имеет контекст: новый снимок может быть связан с путешествием, изменением внешности, важным событием или просто желанием обновить страницу.

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Фото с партнером показывает значимость отношений

Если вместо собственного портрета человек постоянно использует фотографию с партнером, это может свидетельствовать о важном месте, занимаемом отношениями в его жизни. Таким образом, он может демонстрировать миру не только себя, но и свою идентичность как часть пары.

В некоторых случаях общие фотографии чаще всего публикуют люди с тревожным типом привязанности. Для них характерны страх потерять партнера и сомнения относительно взаимности чувств.

Вместе с тем совместное фото вовсе не обязательно означает эмоциональную зависимость. Человек может просто гордиться своими отношениями, любить конкретный снимок или хотеть показать важного для него человека.

Ребенок или домашний любимец меняют первое впечатление

Фотография с ребенком или домашним животным обычно создает более теплые и дружеские впечатления. Такой снимок может ассоциироваться у зрителей с заботой, сочувствием, нежностью и готовностью заботиться о других.

Особенно это может иметь значение на сайтах знакомств. Фото с ребенком или животным иногда воспринимается как сигнал о надежности и готовности к длительным отношениям.

Исследователи также обнаруживали, что мужчин на фотографиях с маленькой собакой могут оценивать как менее угрожающих, чем тех, кто позирует один. Животное в кадре способно сделать первое впечатление более мягким и облегчить начало общения.

Даже угол съемки имеет значение

На восприятие человека влияет не только то, что изображено на фото, но и как именно оно сделано. Если человек смотрит на камеру сверху вниз, он может казаться более доминантным, уверенным или даже высокомерным.

Причина отчасти в перспективе: зритель оказывается как бы в низшем положении по отношению к герою фотографии. Поэтому человек на снимке может казаться более отстраненным или труднодоступным, хотя в реальной жизни он может быть совсем другим.

Взгляд в сторону или вверх, напротив, может производить впечатление большей уязвимости или сдержанности. В то же время, значение таких поз зависит от контекста и культурных представлений.

Одна фотография не может определить характер

Предыдущее исследование с участием примерно 66 тысяч пользователей Twitter показало, что некоторые личностные черты могут быть связаны с характерными особенностями фотографий профиля. В частности, люди, которых оценивали как приятных и добросовестных, чаще использовали снимки, которые передавали положительные эмоции, тогда как более открытые личности чаще выбирали эстетически продуманные фотографии.

Но это не значит, что характер конкретного человека можно определить по его аватарке. Подобные закономерности появляются при анализе огромных групп людей, тогда как один снимок может иметь десятки разных объяснений.

Так что фото профиля действительно может влиять на первое впечатление, но не является психологическим тестом. Люди видят только кадр, не зная, почему он был выбран, что происходило при его создании и какое значение он имеет для владельца страницы.

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