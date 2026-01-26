Селфи со снежным барсом чуть не стало последним: жуткий инцидент в Китае / © dailymail.co.uk

На севере Китая туристка оказалась в больнице после того, как сознательно нарушила правила безопасности и приблизилась к дикому хищнику ради фото. Несмотря на официальные предупреждения властей, женщина подошла к снежному барсу почти вплотную, что повлекло за собой закономерную агрессию животного.

Об этом сообщает Daily Mail.

Детали инцидента в Кекетуохае

Инцидент произошел в геопарке ЮНЕСКО Кекетуохай. Лыжница, возвращаясь в гостиницу, заметила снежного барса (ирбиса). Несмотря на предупреждение властей об активности и опасности хищников, женщина подошла к нему на расстояние около трех метров.

По данным местных СМИ, она пыталась найти удачный ракурс для селфи. Это и спровоцировало агрессию животного. Барс набросился на туристку, прижав ее к снегу. От роковых травм лыжницу защитил шлем. Дальнейшей расправе помешал лыжный инструктор, отогнавший зверя ударами палок. Пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильное.

В Китае снежный барс напал на туристку, потому что она хотела сделать с ним селфи. / © dailymail.co.uk

Игнорирование предупреждений и причин агрессии

В преддверии инцидента местные власти и владельцы отелей официально предупреждали туристов о появлении снежных барсов в долине Джем. Вероятно, хищники спустились поближе к поселениям из-за голода.

В Китае снежный барс напал на туристку, потому что она хотела сделать с ним селфи. / © dailymail.co.uk

«Не выходите из транспортного средства, не приближайтесь для фотографирования и никогда не гуляйте наедине в этих окрестностях», — говорилось в обращении администрации геопарка.

Снежные барсы имеют статус уязвимого вида. Китай является домом для 60% мировой популяции этих кошек (около 12 стран Центральной Азии). Специалисты отмечают, что нападения на людей чрезвычайно редки. Ирбисы обычно пугливы и стараются избегать контактов с людьми.

Известный биолог Джордж Шаллер отмечал, что случаи убийства людей снежными барсами практически не зафиксированы. В данном случае агрессия была спровоцирована критическим нарушением дистанции со стороны человека. Расследование обстоятельств нападения продолжается. Власти призывают посетителей геопарка соблюдать правила безопасности и не задерживаться в зонах возможной активности хищников.

